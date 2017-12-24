Vida formayı giydi! İşte maliyeti...
Siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki Hrıvat stoper ile önceki gece geç saatlerde 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza sonrası çubukluyu giyen Domagoj Vida, 3 Ocak’taki Antalya kampına katılacak.
BONSERVİS YOK AMA...
Hırvat futbolcu Beşiktaş formasını giyerken, 3 Ocak'ta başlayacak olan Antalya kampında takıma dahil olacağı kaydedildi. Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona eren Vida için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.
Habertürk'ün haberine göre; Vida'ya her sezon için 3 milyon Euro verecek olan siyah-beyazlılar'ın oyuncuya imza parası için 1,5 milyon Euro, bunun yanında da 1,2 milyon Euro da menajer parası ödeyeceği öğrenildi.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:26
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Ekici'den flaş hamle! Kulübe dava açtı
Toplam 10
Yorum
Neden kalmazlar Benim anlamadigim bu t’s Buyuk takimiz diyorlar Ama Iyi oyuncularini tutamiyorlar zamaninda ogun,Abdullah,selcuk,burak sira yazicida Galiba
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Fırtına, Karabük'te dindi!
Toplam 3
Yorum
Serkan Onur un altı pas içine gelen top u alması lazımdı. yazık oldu . çok önemli 2 puanı kaybettik.
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Karabükspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 2
Yorum
shadow yazıklar olsun kimseden puan alamıyor bir tek Ts den alıyor yazıklar olsun bu mu büyük takım ?
Vida formayı giydi! İşte maliyeti... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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