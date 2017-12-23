 Domagoj Vida Beşiktaş'a – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Domagoj Vida Beşiktaş'a

    Domagoj Vida Beşiktaş'a

    Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Hırvat stoper Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayı giydi.

    Beşiktaş'ın daha önce prensipte anlaştığı Hırvat stoper Domagoj Vida, Beşiktaş formasını giydi.

    Beşiktaş, Vida'nın Dinamo Kiev ile sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle Ukrayna ekibine bonservis bedeli ödemeyecek.

    Dinamo Kiev ile bu sezon 18 maça çıkan 28 yaşındaki stoper, 2 gol atmayı başardı.

    MRMIC AÇIKLAMIŞTI
    Vida'nın 3 Ocak tarihinde Beşiktaş kampına katılacağını belirten antrenör, "Domagoj Vida bizimle anlaştı ve imza attı. Eğer biri sözleşmesinin bedelini ödeyip onu almak istiyorsa, ki Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları da var, Beşiktaş ile görüşmeli. Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları spekülasyon. Dinamo Kiev'e geri döneceği de doğru değil. Beşiktaş ile anlaşmaya vardı ve 3 Ocak tarihinde Antalya'da kampa katılacak. Bizim oyuncumuz ve sezonun 2. yarısında bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:40
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