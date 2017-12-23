Domagoj Vida Beşiktaş'a
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Hırvat stoper Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayı giydi.
Beşiktaş, Vida'nın Dinamo Kiev ile sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle Ukrayna ekibine bonservis bedeli ödemeyecek.
Dinamo Kiev ile bu sezon 18 maça çıkan 28 yaşındaki stoper, 2 gol atmayı başardı.
MRMIC AÇIKLAMIŞTI
Vida'nın 3 Ocak tarihinde Beşiktaş kampına katılacağını belirten antrenör, "Domagoj Vida bizimle anlaştı ve imza attı. Eğer biri sözleşmesinin bedelini ödeyip onu almak istiyorsa, ki Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları da var, Beşiktaş ile görüşmeli. Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları spekülasyon. Dinamo Kiev'e geri döneceği de doğru değil. Beşiktaş ile anlaşmaya vardı ve 3 Ocak tarihinde Antalya'da kampa katılacak. Bizim oyuncumuz ve sezonun 2. yarısında bizimle olacak" ifadelerini kullandı.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 06:40
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Domagoj Vida Beşiktaş'a
Toplam 16
Yorum
hayri gülle Sen şampiyonlar liginde 10 kişi 6 gol yiyorsan sorun burdadır hakemler hata yapar ve yapacaktır.
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 19
Yorum
vatandas Bizim KAHVEDE, teklif yaptı gibi bozuk TÜRKÇE konuşana çay bile getirmezler..
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Fatih Terim'e tavır!
Toplam 3
Yorum
taraftar Galatasaray'da son sözü LİSE söyler.Elemanlar değil.
Domagoj Vida Beşiktaş'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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