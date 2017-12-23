 Gönül’ün yanına Mayke – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Gönül’ün yanına Mayke

    Gönül’ün yanına Mayke
    Siyah-beyazlılarda gözler Ocak ayı transferlerine çevrilirken, Şenol Güneş'in ilk olarak sağ bek istediği öğrenildi. Şenol Güneş'in çok beğendiği Dodo, Shakhtar'a gidince; rota Mayke'ye çevrildi. Palmeiras'ta kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın hem Palmeiras hem de bonservisini elinde bulunduran Cruzeiro'ya devre arasında bir teklif yapması bekleniyor.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:45
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