Gönül’ün yanına Mayke
Siyah-beyazlılarda gözler Ocak ayı transferlerine çevrilirken, Şenol Güneş'in ilk olarak sağ bek istediği öğrenildi. Şenol Güneş'in çok beğendiği Dodo, Shakhtar'a gidince; rota Mayke'ye çevrildi. Palmeiras'ta kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın hem Palmeiras hem de bonservisini elinde bulunduran Cruzeiro'ya devre arasında bir teklif yapması bekleniyor.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 06:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Gönül’ün yanına Mayke haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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