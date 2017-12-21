 Beşiktaş'tan Bayern Münih'e yakın takip – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'tan Bayern Münih'e yakın takip

    Beşiktaş'tan Bayern Münih'e yakın takip

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih'i yakın takipte.

    Siyah-beyazlılar dün Münih'e çıkarma yaparak Bayern Münih - Dortmund maçını izledi. Başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş, yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi dün öğleden sonra özel uçakla Münih'e giderek Allianz Arena'da oynanan Bayern Münih - Dortmund karşılaşmasını takip etti.

    Başkan Fikret Orman'ın, Bayern Münih'in 2-1 kazandığı mücadelenin devre arasında Bayern Münih Başkanı Karl Heinz Rummenigge ile bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdiği öğrenildi. Rummenigge'nin Beşiktaş'ın ciddiye alınması ve saygı duyulması gereken bir rakip olduğunu belirtip Fikret Orman'a başarılar dilediği kaydedildi.

    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:11
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