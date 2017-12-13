Talisca'ya taviz yok

Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı yıldızın bonservisi için Benfica’ya yaptığı 18 milyon euro’luk teklifi 12 milyon euro’ya kadar indirdi

SİYAH-beyazlılarda Anderson Talisca'nın bonservisiyle ilgili yaşanan gelişmeler, her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Daha önce Benfica'ya Brezilyalı oyuncu için 18 milyon euro teklif edilmiş, Portekiz kulübünden de 15 Haziran'a kadar süre alınmıştı. Ancak bazı yöneticilerin "Brezilya'dan daha iyisini, daha gencini, daha ucuza getirme" önerileri hayat buldu. Flamengo'da forma giyen Paqueta ismi üzerinde bir süredir ciddi ciddi durulurken, 20 yaşındaki sambacının ismi bir adım öne çıktı. Benfica, siyah-beyazlıların bu teklifine olumlu veya olumsuz bir dönüş yapmadı. Son dönemde gösterdiği performans sonrasında yönetim de Talisca'nın yerine hem daha uygun şartlarda, hem de daha verimli bir isim aramaya başladı. Flamengo'dan 20 yaşındaki Puqueta'yı almak için rakamlar 10 milyon euro'lar civarında olunca, Talisca için Benfica ile sürekli temas halinde olan yönetici Umut Güner mesajı gönderdi: Talisca için 4 yıl içinde ödemeli 12 milyon euro ödeyebiliriz!