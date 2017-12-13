Talisca'ya taviz yok
Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı yıldızın bonservisi için Benfica’ya yaptığı 18 milyon euro’luk teklifi 12 milyon euro’ya kadar indirdi
SİYAH-beyazlılarda Anderson Talisca'nın bonservisiyle ilgili yaşanan gelişmeler, her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Daha önce Benfica'ya Brezilyalı oyuncu için 18 milyon euro teklif edilmiş, Portekiz kulübünden de 15 Haziran'a kadar süre alınmıştı. Ancak bazı yöneticilerin "Brezilya'dan daha iyisini, daha gencini, daha ucuza getirme" önerileri hayat buldu. Flamengo'da forma giyen Paqueta ismi üzerinde bir süredir ciddi ciddi durulurken, 20 yaşındaki sambacının ismi bir adım öne çıktı. Benfica, siyah-beyazlıların bu teklifine olumlu veya olumsuz bir dönüş yapmadı. Son dönemde gösterdiği performans sonrasında yönetim de Talisca'nın yerine hem daha uygun şartlarda, hem de daha verimli bir isim aramaya başladı. Flamengo'dan 20 yaşındaki Puqueta'yı almak için rakamlar 10 milyon euro'lar civarında olunca, Talisca için Benfica ile sürekli temas halinde olan yönetici Umut Güner mesajı gönderdi: Talisca için 4 yıl içinde ödemeli 12 milyon euro ödeyebiliriz!
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
-
Valbuena krizi
Toplam 24
Yorum
mert sonuna kadar aykutun ve fenerbahcenin yanındayım helal olsun süper döndüler geri
-
Çakar'dan flaş iddia: ''Beşiktaş'ı kurban ettiler!''
Toplam 24
Yorum
okan aksayan savunma ? 10 maç 1 yenilgi
Talisca'ya taviz yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.