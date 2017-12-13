Beşiktaş'ın yıldızı geliyor!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çin ekibi Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 30 Haziran 2018’de bitecek olan Demba Ba’yı ocak ayında getirmek için harekete geçti. Bonservis sorunu çözüldüğü anda Senegalli yeniden yuvaya dönecek.
Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş'a geldiği günden bu yana camianın çok sevdiği Demba Ba için yeniden girişimlere başlandı. Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Fikret Orman'ın Senegalli santrforu getirmek için kulübü Shanghai Shenhua ile bizzat görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in geçen sene kiralanmasına rağmen sadece iki karşılaşmada faydalandığı Demba Ba'ya az süre vermesine rağmen çok memnun kaldığı ve yeniden kadroda görmek istediği kaydedildi. Siyah-Beyazlı idareciler, olası bir Cenk Tosun transferinde de Demba Ba'nın İspanyol golcü Alvaro Negredo ile bu açığı kapatacağı görüşünde birleşti.
BEDELSİZ ALMAK İÇİN UĞRAŞILIYOR
Başkan Fikret Orman'ın Senegalli yıldızı bonservis bedeli ödemeden getirmek istediği için bu transferde zorluk yaşadığı kaydedildi. Çin temsilcisinin Beşiktaş'a 13 milyon euro ödeyerek kadroya kattığı Ba'dan ayağı kırıldıktan sonra hiç faydalanamadığı ve bu nedenle en azından zarardan kâr etmek istediği bildirildi. Başkan Fikret Orman'ın, "Sezon sonuna kadar zaten onu kullanmayacaksınız. Kontratı bittikten sonra da Beşiktaş'a gelecek. Bu nedenle bize yardımcı olun. Bu işi böylece halledelim" diyerek Çin ekibinin temsilcilerini ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
ÖZEL HOCAYLA HAZIR OLACAK
Şu an Çin Süper Ligi'nin tatil olması nedeniyle kulübünde çalışmalar yapmayan Ba'nın özel bir antrenör tutarak hazırlandığı kaydedildi. 32 yaşındaki Senegalli forvetin, Beşiktaş'a ocak ayında katılma ihtimalini göz önünde bulundurarak çalıştığı, maç temposu olmasa da yeni bir sezona başlayacak kadar kuvvetli olduğu bildirildi. Siyah-Beyazlı idareciler, Ba için, "Yarın forma giyse oynayacak gibi hazır gözüküyor" ifadelerini kullanıyor.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:19
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 11
Yorum
drogba Yüzerek mi gelmiş,tipe bak..Şimdiden gıcık oldum.Pantolon çekmiş herhalde,bu soğukta çorapsız ayakkabı :D Sahada görelim bakalım..
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Muslera’ya antrenör aranıyor
Toplam 2
Yorum
yakup Tudorun teknik adam olduğu bir takımda benim antrenör olmam bence hiçte o kadar saçma olmaz beni alın :))
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Ailesini yolladı
Toplam 2
Yorum
Turşucu Şu adamı göndermek için 40 takla atanlar. Fatih TERİM şuan çok mu formda milli takımın hali ortada işte o takımı fatih terim bu hale getirdi
Beşiktaş'ın yıldızı geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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