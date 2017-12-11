Oğuzhan zor olanı yaptı!

ŞENOL Güneş'in ilk onbirde şans verdiği Oğuzhan Özyakup, ilk yarıda yüzde yüzlük bir pozisyondan yararlanamadı. Siyah-beyazlı oyuncu, Ricardo Quaresma'nın 16. dakikada Kucher'den kapıp 'al da at' dediği pozisyonda meşin yuvarlağı boş kale yerine, yandan auta yolladı. Ozi maç genelinde de sergilediği etkisiz oyunuyla eksi puan aldı.