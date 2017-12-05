Kasımpaşa'nın Nijeryalı oyuncusu Kenneth Omeruo, Bein Sports'a açıklamalarda bulundu. Omeruo, "Beşiktaş ile görüştük ama anlaşamadık" dedi.

2016 yılının yaz transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş ile görüştüğünü söyleyen Omeruo: ''Aslın bu transfer söylentisinden öte bir gerçekti. Çünkü başkanla Londra'da bir toplantı gerçekleştirdik. Oldukçada olumlu geçti. Ben, menajerim ve Beşiktaş başkanı. Ben aslında bu anlaşmanın olacağını düşünüyordum ve herşey yolunda ilerliyordu. Fakat transfer sürecinin bitmesine üç gün kala bu transferin gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı. O yüzden ben de elimde kalan opsiyonları değerlendirdim. Neden gerçekleşmediğini neden anlaşılmadığını bilmiyorum. Daha sonra ben de elimde kalan opsiyonları değerlendirdim ve Alanya'da bunlardan birisi ve oldukça iyi bir seçenekti benim için. Transferin bitimine üç gün kala Alanya ile anlaştım.'' dedi.