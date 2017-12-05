Beşiktaş Avrupa'da 202. randevuda

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 201 maçtan 76'sını kazandı, 81'ini yitirdi. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasındaki 201 karşılaşmada rakip fileleri 262 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 285 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 42. MAÇ

Beşiktaş, Leipzig karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 42. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, yaptığı 41 karşılaşmada rakiplerine 12 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 20 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 40 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 74 gol gördü.

BU SEZON TARİH YAZDI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında tarihinin en başarılı performanslarından birini bu sezon gerçekleştirdi.

Avrupa kupalarında daha önce 3 kez çeyrek finale çıkan siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gruptan çıkmayı bu sezon başardı.

Daha önce 6 kez mücadele ettiği Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda gruptan çıkamayan Beşiktaş, 2017-2018'de grup mücadelesinin bitimine bir maç kala lider olarak son 16 turuna adını yazdırdı.

ŞENOL GÜNEŞ, REKORUNU 24 MAÇA ÇIKARACAK

Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, Leipzig karşılaşmasıyla bu rekorunu 24 maça çıkaracak.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 23 karşılaşmada onar galibiyet ve beraberlikle 3 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 38 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 31 gol yedi.

Beşiktaş, Güneş ile çıktığı 11 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 79 26 19 34 82 122 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 102 46 21 35 159 125 Toplam 201 76 44 81 262 285

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti.

Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 yendi.

EN FARKLI YENİLGİ LİVERPOOL'DAN

Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2000-2001'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a da aynı skorla yenilmişti.

HÜKMEN ALDIĞI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

ALMAN TAKIMLARINA KARŞI İLK GALİBİYETİNİ LEİPZİG'İ YENEREK ALDI

Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini de yarınki rakibi Leipzig karşısında elde etti.

Bu sezon öncesi Almanya temsilcileriyle 7 kez karşı karşıya gelen ve bu maçlarda sadece 1 beraberlik alabilen siyah-beyazlı ekip, 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, bu ülke ekiplerine karşı şansızlığını G Grubu'nun ilk maçında Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0 yenerek kırdı.

Beşiktaş, Alman ekipleriyle yaptığı 8 karşılaşmada 4 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarında Alman ekipleriyle yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 1989-1990 (Kupa Galipleri) Beşiktaş-Borussia Dortmund 0-1 Borussia Dortmund-Beşiktaş 2-1 (Ali Gültiken) 1997-1998 (Şampiyonlar Ligi) Bayern Münih-Beşiktaş 2-0 Beşiktaş-Bayern Münih 0-2 2006-2007 (UEFA Kupası) Bayer Leverkusen-Beşiktaş 2-1 (Ricardinho) 2009-2010 (Şampiyonlar Ligi) Wolfsburg-Beşiktaş 0-0 Beşiktaş-Wolfsburg 0-3 2017-2018 (Şampiyonlar Ligi) Beşiktaş-Leipzig 2-0 (Babel-Talisca

DIŞ SAHADA 101. MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, Leipzig mücadelesiyle Avrupa kupalarında 101. dış saha maçına çıkacak.

Avrupa'da 100. deplasman maçını Monaco'ya karşı yapan Beşiktaş, dış sahadaki karşılaşmalardan 24'ünü kazandı. Rakiplerini konuk olduğu 19 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 57 müsabakada ise yenildi.

Dış sahada 114 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 185 gol gördü.