Pepe uyardı, Güneş çıkardı!
Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Pepe, oyuncu değişikliği konusunda Teknik Direktör Şenol Güneş’i uyardı ve sakatlığı bulunan Atiba’nın çıkması gerektiğini söyledi.
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, Galatasaray maçının 2. yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında orta sahada aksarken, Portekizli savunmacı Pepe, Teknik Direktör Şenol Güneş'e uyarıda bulunarak Atiba'nın değişmesi gerektiğini söyledi. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Talisca'yı oyuna alan Şenol Güneş, Atiba'yı oyundan çıkardı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
Pepe uyardı, Güneş çıkardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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