Hakkari’de Beşiktaş taraftarları şehir turu attı

Süper Lig'in 14. hafta maçında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etmesiyle Hakkarili Beşiktaş taraftarları sokağa döküldü.

Maçın bitmesi ile birlikte sokağa dökülen Hakkari'deki Beşiktaş taraftarları araç konvoyları ile korna çalıp şehir turu attıktan sonra Bulvar Caddesinde bir araya geldi.

Burada ellerinde Beşiktaş flamaları buluna taraftarlar halay çekerek sevinç gösterilerinde bulundu.

