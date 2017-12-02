Hakkari’de Beşiktaş taraftarları şehir turu attı
Süper Lig'in 14. hafta maçında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etmesiyle Hakkarili Beşiktaş taraftarları sokağa döküldü.
Burada ellerinde Beşiktaş flamaları buluna taraftarlar halay çekerek sevinç gösterilerinde bulundu.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:13
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''Fark 9 olacak''
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pax dakika 83 2---0 4 olabilir
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Çarpışma mı resmen kafa attı Gomis. Buna kırmızı vermeyen hakem düdüğü assın. Gomise bakın bakayım topa bakıyormu hiç. Mahkemelik bile olur.
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Beşiktaş - Galatasaray | CANLI
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Aslan 1:DEVRE FIRAT ELIYLE GOL ATMADIGI KALDI TÜM AVATAJLARI VE FAULLERI BJK LEHINE VERDI FEGHOULIYE GÖSTERDIGI SARI KARTI 2 KEZ BJK'YE VERMEDI !
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