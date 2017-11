Maestro Talisca

Cumartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak derbide siyah-beyazlıları sahada sambacı Anderson Talisca yönetecek

Son haftalarda performansı düşen Oğuzhan kulübede oturacak, Talisca kilidi açamazsa devreye genç yıldız girecek.

AVRUPA Kartal'ı, Süper Lig'de de yükselişini sürdürmek istiyor.. Son iki lig maçında Akhisar ve Yeni Malatya ile berabere kalarak 4 puan kaybeden siyah-beyazlılar, evinde ağırlayacağı ezeli rakibi G.Saray'ı devirerek hem yeni bir galibiyet serisine başlamak hem de liderle arasındaki puan farkını üçe indirmek istiyor. Beşiktaş'ta tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, teknik direktör Şenol Güneş de, cumartesi akşamı oynayacakları derbinin planlarını yapmaya başladı. Öncelikli olarak gol sorununa çözüm bulmaya çalışan Güneş, hücum hattını özel olarak çalıştırıyor. Derbi kadrosunda çok büyük değişiklikler yapması beklenmeyen Şenol Güneş'in, son haftaların formsuz oyuncusu Oğuzhan Özyakup'u bu maçta da yedek kuvvet olarak değerlendirmesi bekleniyor.



TEKNİĞİYLE ÖNE GEÇTİ

Oyun stili olarak asist yapmak yerine gol atmayı daha çok seven Talisca'nın, her maç en az 2 futbolcu tarafından markaj altında tutulması, Brezilyalı yıldızın saha içindeki üretkenliğini kısıtlamış durumda olsa da; sambacının tekniği teknik direktör Güneş'in en büyük kozu olacak. Diğer yandan G.Saray'ı kenar ortaları ile devirmeyi planlayan Güneş'in kafa vuruşlarında etkili olan Talisca'dan faydalanmak isteyeceği de aşikar.



Mini yorum: "Risk her zaman var" / Mert Aydın

ŞENOL Güneş'in asıl kararı Tolgay-Oğuzhan değil, Talisca-Oğuzhan konusunda olacak. Talisca'nın bitiriciliği ve santrforun yanına sokuluşu, çok önemli artıları. Ne var ki, son haftalarda da görüldü ki, Beşiktaş orta sahası sıkıştığında Talisca yok oluyor, Kartal da oyunu istediği tempoya yükseltemiyor. Oğuzhan belki en iyi döneminde değil. Ama orta sahayı kontrol etme anlamında ve forvet arkasında bir orta saha oyuncusu oynaması bağlamında, tercih edilebilir. Tabii ki her kararın bir riski vardır. Talisca olmazsa bu sefer de Quaresma'nın ortalarında Cenk yalnız kalabilir