 'Tek hedef zafer' – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    'Tek hedef zafer'

    'Tek hedef zafer'

    , Porto maçı öncesi hırslı... Kartal’ın süper yeteneği “1 puan yeterli ama biz kazanmak için oynayacağız. Buna hazırız” dedi

    Siyah-beyazlı camiayı Porto maçının heyecanı sardı. Anderson Talisca da maç öncesi Portekiz basınına konuştu. , "Gruptan çıkmak için 1 puan bize yetiyor ancak biz de galibiyet için oynayacağız. Teknik direktörümüz de bizi bu yönde motive ediyor. Berabere kalırsak da iyi bir sonuç" ifadelerini kullandı. Talisca, Vodafone Park'taki maç için Porto cephesini de uyardı. Red Bull Leipzig'in forveti Timo Werner'in tezahürattan rahatsız olup oyundan çıktığını hatırlatan Talisca, "Böylesine bir atmosferi ne Brezilya'da ne de Portekiz'de gördüm. Porto da şaşıracaktır. Akhisar maçında inanılmaz bir gürültü vardı. Saha içinde birbirimizle iletişim kurmakta zorlandık" ifadelerini kullandı.

    'PORTO ŞAMPİYON OLUR'
    Talisca sorunlu ayrıldığı Benfica'dan nefret etmediğini söyledi. Başarılı futbolcu "Orada yöneticiler yüzünden sıkıntı yaşadım. Onun dışında Benfica ile bir sorunum yok. Kimse ile kavgalı değilim" dedi. Talisca, Portekiz'deki şampiyonluk yarışında Porto'yu önde gördüğünü de ifade etti. Yıldız isim "Bana göre şu an favori Porto. Harika bir sezon geçiriyorlar. Hücumda etkililer. Çok fazla gol atıyorlar. Benfica iyi takım. Onlar da şampiyonluk için mücadele verecektir" diye konuştu.

    Bu sezon 5 golü var
    Anderson Talisca bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 16 maça çıktı. Brezilyalı yıldız ligde 3, Avrupa arenasında ise 2 gol kaydetti. Toplam 5 gol attı. Teknik direktör Şenol Güneş, Talisca'dan Porto maçında da önemli katkı bekliyor. Rakibi iyi tanıması da büyük avantaj.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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