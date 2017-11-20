'Tek hedef zafer'
Talisca, Porto maçı öncesi hırslı... Kartal’ın süper yeteneği “1 puan yeterli ama biz kazanmak için oynayacağız. Buna hazırız” dedi
'PORTO ŞAMPİYON OLUR'
Talisca sorunlu ayrıldığı Benfica'dan nefret etmediğini söyledi. Başarılı futbolcu "Orada yöneticiler yüzünden sıkıntı yaşadım. Onun dışında Benfica ile bir sorunum yok. Kimse ile kavgalı değilim" dedi. Talisca, Portekiz'deki şampiyonluk yarışında Porto'yu önde gördüğünü de ifade etti. Yıldız isim "Bana göre şu an favori Porto. Harika bir sezon geçiriyorlar. Hücumda etkililer. Çok fazla gol atıyorlar. Benfica iyi takım. Onlar da şampiyonluk için mücadele verecektir" diye konuştu.
Bu sezon 5 golü var
Anderson Talisca bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 16 maça çıktı. Brezilyalı yıldız ligde 3, Avrupa arenasında ise 2 gol kaydetti. Toplam 5 gol attı. Teknik direktör Şenol Güneş, Talisca'dan Porto maçında da önemli katkı bekliyor. Rakibi iyi tanıması da büyük avantaj.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:26
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
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