Lens'e büyük tepki!

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu performansla öne çıkan ve adından söz ettiren Jeremain Lens, Beşiktaş'ta tam anlamıyla hayal kırıklığı oldu. Bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşmaya çıkan Hollandalı, bunlardan 5'ine ilk 11 başladı ancak sadece 2-2 biten Trabzonsporkarşılaşmasında 90 dakika sahada kaldı. Lens, dün Akhisarspor mücadelesinde 45 dakikada ne isabetli şut ne isabetli orta ne de kilit pas atabildi. Sadece 16 kez topla buluştu.



FENERBAHÇE'DE 36 MAÇTA 5 GOL 16 AS İST YAPMIŞTI

Lens Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı 8 Süper Lig maçında 341 dakika sahada kalırken, attığı her 2 pasın birini yanlış yere gönderdi. Geride kalan sezonda Fenerbahçe ile 36 maçta 5 gol atıp, 16 asist yapan isim, her 142 dakikada bir skoru değiştirirken, siyah-beyazlı forma ile bu formunun epey gerisinde kaldı.



İşte sosyal medyada Lens'e gösterilen tepkiler:



-Lens benim psikolojimi bozuyor



-Lens'in Rüyası Bitmedi mi Hala?!



-Medel kusursuz; Negredo iyi; Lens büyük tırt maalesef



-Biz Lens'i alarak Fener'i kurtarmişız , Lens'i değil ...



-Lens'in Aziz Yıldırım tarafından içimize sokulmuş ajan olduğunu düşünmeye başladım. Geçen yıldan bu kadar düşüş olmasının nedenini bulamıyorum.



-Güncel Beşiktaş-F.Bahçe rekabeti; Mehmet Topuz'u aldılar: 1-0, Gökhan'ı aldık: 2-0, Caner'i aldık: 3-0, Lens'i kilitlediler: 3-4.



-Lens sistemimize uymuyor. Gönderin gitsin Fenerbahçe gibi takımların yıldız oyuncusu olur ancak.



-Geçen sene Fener o kadar kötüymüş ki bu Lens iyi görünmüş.