 Sürpriz karar! Yıldız isim kadroya alınmadı... – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Sürpriz karar! Yıldız isim kadroya alınmadı...

    Sürpriz karar! Yıldız isim kadroya alınmadı...

    Beşiktaş'ta Pepe, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının kadrosuna alınmadı.

    Ayrıntılar geliyor...
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:07
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