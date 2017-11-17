Everton, Oğuzhan'ı bedavaya getirecek!
Oğuzhan Özyakup için Arsenal'in ardından devreye giren İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, ilk resmi teklifini yaptı.
Cenk Tosun'la birlikte Avrupa kulüplerinin gündemini en çok meşgul eden futbolculardan biri olan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup için ilk teklifin Everton'dan geldiği ortaya çıktı.
İngiliz kulübünün yıldız futbolcuyla görüşmek için siyah-beyazlılardan yetki belgesi istediği ve olumlu yanıt aldığı öğrenilirken İngiliz basını da transfer konusunda bazı detayları gündeme getirdi.
İngiliz spor sitesi HITC'nin haberine göre, iki taraf arasında transfer görüşmeleri konusunda olumlu bir hava söz konusu.
Mavi beyazlı ekibe yakın Read Everton sitesi ise, Oğuzhan için ara transfer döneminde İngiliz ekibinin Beşiktaş'ın kapısını çalacağını ve sezon sonunda bedelsiz transfer edebilmek için milli yıldızla bir ön sözleşme imzalanacağını iddia etti.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:15
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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
uzman antrönör yav boşuna kasmayın oranız buranız yırtılır.spor olsun diye haftada 1 maça çıkın yeter. çünkü suni şampiyon belli.beşiktaşta avrupaya yönel
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 15
Yorum
Yerli İşte yerli futbolcu gez toz eğlen, az çalış yatarak çok para ol sonra yabancı kuralını eleştir, gerçek bu yerli futbolcular kalitesiz.
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Kriz kapıda!
Toplam 5
Yorum
analist yav ne krizi ne stresi relax olun rahat olun. haftada 1 maça çıkın yeter boşuna kasmayın suni şampiyon zaten belli.seneye lobinizi ayarlayın
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