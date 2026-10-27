Roma-Cagliari maçını takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da Roma ile Cagliari karşı karşıya geliyor. Napoli deplasmanında iki farklı geriden gelerek 3-3'lük beraberliği yakalayan Roma, sahasında kazanıp zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Üst üste iki mağlubiyet alan Cagliari ise zorlu deplasmanda kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Peki Roma-Cagliari maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri ve maç öncesi öne çıkan detaylar…

ROMA-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma, Cagliari'yi Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak. 27 Ekim 2026 Salı günü oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

ROMA-CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma-Cagliari maçı Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus yayın seçenekleri üzerinden takip edilebilecek.

ROMA, NAPOLI DEPLASMANINDA GERİ DÖNDÜ

Roma, hafta sonunda Napoli deplasmanında zorlu bir sınav verdi. Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan karşılaşmada iki farklı geriye düşen başkent ekibi, mücadeleyi bırakmayarak skoru 3-3'e getirdi ve hanesine bir puan yazdırdı.

Karşılaşmada 24 şut çeken Roma, bunların yalnızca dördünde kaleyi buldu. Kaleyi bulan dört şutun üçü golle sonuçlandı. Hücumda üretken bir görüntü sergilemesine rağmen savunmada zor anlar yaşayan Giallorossi, maç boyunca skorun peşinden gelmek zorunda kaldı.

Roma'nın geri dönüşü, takımın mücadele gücünü ortaya koyarken beraberlik, zirve yarışındaki rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatma fırsatını da sınırladı. Gasperini'nin öğrencileri şimdi Cagliari karşısında kazanarak Napoli maçında kaybedilen puanları telafi etmeye çalışacak.

ROMA'NIN YENİLMEZLİK SERİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Roma, Serie A'da sezonun ilk bölümünde istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Savunma performansıyla öne çıkan başkent temsilcisi, özellikle deplasman maçlarında rakiplerine gol fırsatı vermemesiyle dikkat çekti.

Bununla birlikte son haftalarda alınan beraberlikler, Roma'nın galibiyet sayısını artırmasının önünde engel oluşturdu. Como ve Inter karşısında yaşanan puan kayıplarının ardından Napoli deplasmanında da beraberliğe razı olan Giallorossi, Cagliari karşısında bu kez üç puana ulaşmak istiyor.

Roma'nın hedefi yalnızca yenilmezlik serisini sürdürmek değil, aynı zamanda zirve yarışında Lazio ve Inter gibi rakiplerinin gerisinde kalmamak. Olimpiyat Stadı'nda alınacak bir galibiyet, takımın hem moralini yükseltebilir hem de ligdeki iddiasını güçlendirebilir.

CAGLIARI ÜST ÜSTE İKİ MAĞLUBİYETLE ROMA'YA GELİYOR

Sezona olumlu bir başlangıç yapan Cagliari, son haftalarda istediği sonuçları alamadı. Juventus karşısında alınan beraberliğin ardından Monza deplasmanında 4-0 mağlup olan Sardinya temsilcisi, hafta sonunda da Bologna'ya 2-0 yenildi.

Üst üste gelen bu iki mağlubiyet, takımın ligdeki konumunu olumsuz etkiledi. Özellikle Monza karşısındaki farklı yenilgi, Cagliari'nin savunmada yaşadığı sorunları gözler önüne serdi. Bologna karşısında da gol bulamayan ekip, Roma deplasmanında hem savunma direncini artırmak hem de hücumda daha etkili olmak zorunda.

Fabio Pisacane yönetimindeki Cagliari, Olimpiyat Stadı'nda alacağı puan veya puanlarla kötü gidişatı durdurmayı amaçlıyor. Ancak rakibin iç saha performansı ve Roma'nın galibiyet isteği, konuk ekip için karşılaşmayı zorlu hale getiriyor.

ROMA-CAGLIARI REKABETİNDE EV SAHİBİ AVANTAJI

Roma, Cagliari ile oynadığı son dönem karşılaşmalarında özellikle kendi sahasında avantajlı sonuçlar aldı. Geçen sezon iki takım da kendi sahasında galip gelirken Cagliari'nin Roma deplasmanındaki performansı dikkat çekti.

Başkent ekibi, Olimpiyat Stadı'nda taraftar desteğini arkasına alarak bu geleneği sürdürmek istiyor. Cagliari ise geçmişte yaşadığı deplasman sıkıntısını aşarak güçlü rakibine karşı sürpriz yapmayı hedefliyor.

İki takımın form durumları karşılaştırıldığında Roma, Napoli karşısında aldığı beraberlikle mücadele gücünü gösterirken Cagliari üst üste iki yenilginin ardından toparlanma arayışında. Bu tablo, karşılaşma öncesinde ev sahibi ekibi öne çıkaran unsurlar arasında yer alıyor.

ROMA-CAGLIARI MAÇI CANLI SKOR EKRANI