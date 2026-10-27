Torino - Como maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Torino ile Como karşı karşıya geliyor. Üst üste üç galibiyet alarak dikkat çeken Torino, sahasında Como'yu ağırlayacak. Son haftalarda çıkış yakalayan iki takımın mücadelesinde futbolseverler maçın başlama saatini, yayın kanalını ve canlı takip seçeneklerini araştırıyor. Peki, Torino - Como maçı saat kaçta, hangi kanalda? Torino - Como maçı canlı nasıl izlenir? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, maç öncesi son durum ve öne çıkan detaylar…

TORINO - COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Torino ile Como, 27 Ekim 2026 Salı günü İtalya Serie A'nın 9. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. İtalya'nın Torino kentindeki Olimpico Grande Torino Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 22.45 olarak açıklandı.

TORINO - COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino - Como maçı, Türkiye'deki yayın rehberlerinde S Sport Plus üzerinden gösteriliyor.

TORINO'DA HEDEF ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GALİBİYET

Torino, son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Sezonun ilk bölümünde istikrar arayan Granata, son maçlarda topladığı puanlarla yeniden yükselişe geçti. Takımın üst üste üç lig galibiyeti alması, Como karşılaşmasını Torino açısından önemli bir sınava dönüştürüyor.

Torino'nun son dönemdeki çıkışında hücumdaki üretkenliği ve kritik anlarda skor bulabilmesi öne çıkıyor. Takım, kendi sahasında oynayacağı mücadelede hem galibiyet serisini devam ettirmek hem de lig tablosunda daha iyi bir konuma gelmek istiyor.

Teknik ekibin önceliği, son haftalarda yakalanan oyun disiplinini korumak olacak. Como'nun topa sahip olabilen ve hücumda etkili olmayı hedefleyen yapısı karşısında Torino'nun savunma dengesi de belirleyici unsurlar arasında yer alacak.

COMO, TORINO DEPLASMANINDA SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Como, son haftalarda hem ligde hem de Avrupa sahnesinde aldığı sonuçlarla gündeme geldi. Takım, Manchester United karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından ligde Sassuolo'yu da mağlup ederek moral kazandı. Sassuolo karşılaşmasında Tasos Douvikas'ın iki gol atması, hücum hattının form grafiği açısından öne çıkan ayrıntılardan biri oldu.

Como'nun sezonun ilk bölümünde topladığı puanlar da takımın hedefleri bakımından önem taşıyor. Sekiz maç sonunda 17 puana ulaştığı belirtilen ekip, üst sıralardaki yerini korumak ve güçlü rakipleriyle arasındaki mesafeyi azaltmak istiyor.

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, genç kadrosuyla oyununu geliştirmeyi ve istikrarlı sonuçlar almayı amaçlıyor. Torino deplasmanında alınacak galibiyet, takımın yalnızca puan tablosundaki konumu açısından değil, deplasman performansını güçlendirmesi bakımından da önem taşıyacak.

TORINO - COMO REKABETİNDE GEÇMİŞ MAÇLAR DİKKAT ÇEKİYOR

İki takım arasında oynanan önceki karşılaşmalar da yeni mücadele öncesinde gündeme geliyor. Geçen sezon Torino'da oynanan maçta Como'nun farklı bir galibiyet aldığı, rövanşta ise Torino'nun daha ağır bir yenilgi yaşadığı belirtiliyor.

Bu sonuçlar, Como'nun son dönemdeki rekabette önemli skorlar elde ettiğini gösteren örnekler arasında yer alıyor. Ancak geçmiş maçların skorları, yeni karşılaşmanın sonucunu önceden belirlemiyor. Torino'nun bu sezonki çıkışı ve Como'nun güncel formu, mücadeleyi farklı bir noktaya taşıyabilir.

İki takımın da galibiyet serisi yakalamış olması, maçın temposunu artırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Torino'nun saha avantajı ile Como'nun hücum gücü arasındaki mücadele, karşılaşmanın öne çıkan başlıklarından biri olacak.

TORINO - COMO MAÇI CANLI TAKİP ET

Nuova giornata di @SerieA, stesso posto: ci vediamo questa sera al Grande Torino per #TorinoComo! ❤️‍🔥🏟️🐂 👉 https://t.co/HOIkR782X8 https://t.co/NDFti3puF9 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 27, 2026

MATCHDAY ⚽️ 🆚 Torino F.C. 🏆 Serie A Enilive 🕓 20:45 CET 🏟️ Stadio Olimpico Grande Torino https://t.co/pBCh8iqfW7 — Como1907 (@Como_1907) October 27, 2026