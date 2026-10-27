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Fenerbahçe'den derbi bitiminde yaşanan olaylara ilişkin açıklama!

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan derbinin bitiş düdüğünden sonra yaşananan olaylara ilişkin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 15:08 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 15:14
Fenerbahçe'den derbi bitiminde yaşanan olaylara ilişkin açıklama!

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan derbinin bitiş düdüğünden sonra yaşananan olaylara ilişkin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:

KAMUOYUNA

Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Kerem Aktürkoğlu'na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan'ın Matteo Guendouzi'ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakçı'nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez.

Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, "derbi gerginliği" denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir.

Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır.

Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır.

Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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