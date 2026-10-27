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Anasayfa Galatasaray Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...

Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2025/26 sezonunun sona ermesinin ardından 4 yıldır formasını giydiği Galatasaray'da ayrılan Mauro Icardi, yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşma sağlamamıştı. Çizme basını, tecrübeli golcüyle görüşmelere başlayan takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 15:12
Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...

Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, 9. haftada sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla geçerek liderliğini perçinledi.

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Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...

Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, yaptığı takviyelerin yanı sıra pek çok isimle de yollarını ayırdı.

Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...

Galatasaray'da ayrılığı en çok konuşulan isimse Mauro Icardi oldu.

Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...

Son 4 sezonda kazanılan şampiyonluklarda önemli rol oynayan deneyimli forvet, yönetimin yeni sözleşme teklifini kabul etmemişti.

Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...

2025/26 sezonu sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Icardi, sarı-kırmızılılara veda etti.

Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...

Sarı-kırmızılıların gönlünde taht kuran 33 yaşındaki santrforun Galatasaray'dan ayrıldıktan sona hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmuştu.

Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...

Adı başta İtalya, Arjantin ve Suudi Arabistan ekipleri olmak üzere birçok takımla anılan tecrübeli forvet, henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı.

Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...

Geleceği merak konusu olan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...

İSPANYA YOLCUSU

Tuttomercatoweb'in haberine göre, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu durumuna geçen Mauro Icardi, kariyerine İspanya La Liga'da devam edebilir.

Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...

REAL BETIS İLK TEMASI KURDU

Real Betis, Arjantinli golcünün menajeriyle ilk teması kurdu. Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin, sezonun ikinci yarısında hücum seçeneklerini artırmak amacıyla Icardi'yi olası bir takviye olarak değerlendirdiği belirtildi.

Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...

Henüz resmi bir teklif yapılmadığı, ancak İspanyol kulübünün transferin gerçekleşme ihtimalini araştırdığı aktarıldı.

Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL...

Transferin önündeki en büyük engel ise Icardi'nin maaşı. Galatasaray'da yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazandığı belirtilen 33 yaşındaki futbolcunun, Real Betis'e transfer olabilmesi için ücretinde ciddi bir indirimi kabul etmesi gerekiyor.

Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...

Haberde, Icardi'nin Galatasaray kariyerini 134 maçta 77 golle tamamladığı ve Victor Osimhen'in varlığına rağmen son Süper Lig sezonunda 14 gol attığı ifade edildi.

Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...

6 TAKIM DAHA TAKİPTE

Arjantinli futbolcuyla yalnızca Real Betis'in ilgilenmediği; Juventus, Elche, Everton, Tottenham, Benfica ve PAOK'un da gelişmeleri takip ettiği öne sürüldü.

Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...

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