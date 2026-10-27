Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2025/26 sezonunun sona ermesinin ardından 4 yıldır formasını giydiği Galatasaray'da ayrılan Mauro Icardi, yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşma sağlamamıştı. Çizme basını, tecrübeli golcüyle görüşmelere başlayan takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 15:12
Son 4 sezonda kazanılan şampiyonluklarda önemli rol oynayan deneyimli forvet, yönetimin yeni sözleşme teklifini kabul etmemişti.
2025/26 sezonu sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Icardi, sarı-kırmızılılara veda etti.
Sarı-kırmızılıların gönlünde taht kuran 33 yaşındaki santrforun Galatasaray'dan ayrıldıktan sona hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmuştu.
Adı başta İtalya, Arjantin ve Suudi Arabistan ekipleri olmak üzere birçok takımla anılan tecrübeli forvet, henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı.
Geleceği merak konusu olan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İSPANYA YOLCUSU
Tuttomercatoweb'in haberine göre, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu durumuna geçen Mauro Icardi, kariyerine İspanya La Liga'da devam edebilir.
REAL BETIS İLK TEMASI KURDU
Real Betis, Arjantinli golcünün menajeriyle ilk teması kurdu. Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin, sezonun ikinci yarısında hücum seçeneklerini artırmak amacıyla Icardi'yi olası bir takviye olarak değerlendirdiği belirtildi.
Henüz resmi bir teklif yapılmadığı, ancak İspanyol kulübünün transferin gerçekleşme ihtimalini araştırdığı aktarıldı.
TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL...
Transferin önündeki en büyük engel ise Icardi'nin maaşı. Galatasaray'da yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazandığı belirtilen 33 yaşındaki futbolcunun, Real Betis'e transfer olabilmesi için ücretinde ciddi bir indirimi kabul etmesi gerekiyor.
Haberde, Icardi'nin Galatasaray kariyerini 134 maçta 77 golle tamamladığı ve Victor Osimhen'in varlığına rağmen son Süper Lig sezonunda 14 gol attığı ifade edildi.
6 TAKIM DAHA TAKİPTE
Arjantinli futbolcuyla yalnızca Real Betis'in ilgilenmediği; Juventus, Elche, Everton, Tottenham, Benfica ve PAOK'un da gelişmeleri takip ettiği öne sürüldü.
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