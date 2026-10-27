Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında Boluspor ile Karşıyaka karşı karşıya geliyor. Saat 15.30'da başlayan ve Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.



BOLUSPOR - KARŞIYAKA 11'LER

Boluspor: Muhammet, Ali, Can Arda, Escobar, Abdulsamet, Temel, Alptekin, Diaz, Arda Tuğra, Uğurhan, Nurettin.



Karşıyaka: Ersen Batık, Selim, Mahmut, Çağhan, Arda Baran, Efe Utku, Enes, Emircan, Yiğit, Tugay, Fehmi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ PROGRAMI



27 Ekim Salı:



13.00 Ağrı 1970 Spor-İstanbulspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



13.30 Etimesgutspor-Gaziantep FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



13.30 İnegöl Kafkasspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (İnegöl İlçe)



15.00 Adana Adaletgücüspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)



15.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Muşspor (Mersin)



15.00 Seza Çimento Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38 (Elazığ Atatürk)



15.00 Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor (Ordu 19 Eylül)



15.00 SMS Grup Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)



15.30 Boluspor-Karşıyaka (Bolu Atatürk)



18.00 Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Kocaeli)



20.30 Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor (Alanya Oba)



28 Ekim Çarşamba:



13.30 Kars 36 Spor-Antalyaspor (Kars Atletizm Sahası)



13.30 Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbeyspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



13.30 Pazarspor-Aliağa Futbol (Pazar İlçe)



13.30 Ankaraspor-Kırklarelispor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)



13.30 GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları (Gazi)



13.30 Düzce Cam Düzcespor-Isbaş Isparta 32 Spor (Düzce Şehir)



13.30 Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor (Gebze Alaettin Kurt)



13.30 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Silivri Müjdat Gürsu)



13.30 Serikspor-Hakkari Zapspor (Serik İsmail Oğan)



13.30 Sultan Su İnegölspor-Sebatspor (İnegöl İlçe)



13.30 Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)



15.00 Adana 01 FK-Kütahyaspor (Yeni Adana)



15.00 Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor (Balıkesir Atatürk)



15.00 Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



15.00 Menemen FK-Karacabey Belediyespor (Menemen İlçe)



15.00 Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor (11 Nisan)



15.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor (Yusuf Ziya Öniş)



15.30 Fethiyespor-Eyüpspor (Fethiye İlçe)



18.00 Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor (Yeni Sakarya Atatürk)



20.30 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK (Ordu 19 Eylül)



29 Ekim Perşembe:



13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor (Eren)



15.30 Gençlerbirliği-H.Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Eryaman)



18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)



20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)



İŞTE MAÇIN GOLÜ:



