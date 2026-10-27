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Galatasaray, Fenerbahçe'yi geride bırakarak Süper Lig tarihinin en çok kazananı oldu!

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetle Süper Lig tarihinde önemli bir rekora imza attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 14:52
Galatasaray, Fenerbahçe'yi geride bırakarak Süper Lig tarihinin en çok kazananı oldu!

Türk futbolunun en köklü rekabetinde tarihi bir milat yaşandı. Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, Victor Osimhen'in fileleri iki kez havalandırdığı dev mücadeleyi 2-1 kazandı. Sarı-lacivertlilerin tek golü İrfan Can Kahveci'den gelirken, 26 Ekim 2026 tarihinde oynanan bu derbi ligin tüm zamanlar istatistiğini kökünden değiştirdi.

TARİHİ GALİBİYET YARIŞINDA LİDERLİK EL DEĞİŞTİRDİ

Derbi öncesinde Süper Lig tarihsel galibiyet sayılarında 1.314 ile eşit durumda bulunan iki devden sahadan zaferle ayrılan taraf Galatasaray oldu. 1959'dan bu yana devam eden 68 yıllık lig maratonunda toplam galibiyet sayısını 1.315'e çıkaran sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi geride bırakarak zirvenin tek sahibi konumuna geldi.

Bugüne kadar Süper Lig'de çıktığı 2.275 karşılaşmada 1.315 galibiyet, 555 beraberlik ve 405 yenilgi alan Cimbom, 2026/27 sezonundaki liderliğini korurken tarihi rekabette de galibiyet sayısında rakibinin 1 adım önüne geçti. Aynı maç sayısına sahip Fenerbahçe ise 1.314 galibiyet, 586 beraberlik ve 375 mağlubiyet ile ikinci sıraya geriledi.

PUAN TABLOSUNDA FENERBAHÇE ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

Galibiyet sayısında liderliği kaptırmasına rağmen, Süper Lig'in tüm zamanlar puan cetvelinde Kanarya zirvedeki yerini muhafaza ediyor. Transfermarkt'ın 1959'dan günümüze tuttuğu veriler doğrultusunda Fenerbahçe, topladığı 4.528 puanla listenin en üst basamağında yer alıyor.

Ezeli rakibini 4.500 puanla takibini sürdüren Galatasaray ile arasındaki puan farkı ise 28 olarak ölçülüyor. Tüm zamanların genel puan sıralamasında Beşiktaş 4.293 puanla 3. sırada, Trabzonspor 3.123 puanla 4. sırada yer alırken, Bursaspor ise 2.191 puanla 5. basamakta bulunuyor.

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