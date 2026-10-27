Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Euro Club Index, Galatasaray-Fenerbahçe, Beşiktaş-Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni oranlar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 13:44
Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş ile Başakşehir kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlılar, sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Şampiyonluğun en büyük adaylarından Trabzonspor ise Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oldu.
Gol düellosuna sahne olan mücadelede bordo-mavililer, rakibini 4-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, şampiyonluk oranlarında da güncellemeye gidildi. İşte yeni oranlar...
TRABZONSPOR
ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ: %8.2
PUAN TAHMİNİ: 70
BEŞİKTAŞ
ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ: %10.2
PUAN TAHMİNİ: 72
FENERBAHÇE
ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ: %12.3
PUAN TAHMİNİ: 74
GALATASARAY
ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ: %69.2
PUAN TAHMİNİ: 83
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