CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Euro Club Index, Galatasaray-Fenerbahçe, Beşiktaş-Başakşehir ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni oranlar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 13:44
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası büyük bir heyecana sahne oldu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

Haftanın önce çıkan maçında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş ile Başakşehir kozlarını paylaştı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

Siyah-beyazlılar, sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

Şampiyonluğun en büyük adaylarından Trabzonspor ise Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oldu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

Gol düellosuna sahne olan mücadelede bordo-mavililer, rakibini 4-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, şampiyonluk oranlarında da güncellemeye gidildi. İşte yeni oranlar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

TRABZONSPOR

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ: %8.2
PUAN TAHMİNİ: 70

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

BEŞİKTAŞ

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ: %10.2
PUAN TAHMİNİ: 72

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

FENERBAHÇE

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ: %12.3
PUAN TAHMİNİ: 74

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi

GALATASARAY

ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ: %69.2
PUAN TAHMİNİ: 83

F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama!
İsmail Kartal'a büyük tepki! G.Saray derbisinin ardından...
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Külliye'de Cumhur istişaresi! Başkan Erdoğan Bahçeli'yi 'KAAN'la kabul etti... 1 saatlik zirvenin perde arkası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı...
Çakar'dan maç sonu Karaoğlan'a sert eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura günü belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda kura günü belli oldu! 15:15
Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı... Beklenen transfer gerçekleşiyor! Icardi'nin yeni takımı... 15:12
F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama! F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama! 15:07
G.Saray, F.Bahçe'yi geride bıraktı! G.Saray, F.Bahçe'yi geride bıraktı! 14:52
Torino FC-Como 1907 maçı bilgileri Torino FC-Como 1907 maçı bilgileri 13:57
Eski G.Saraylı Noa Lang'dan derbi paylaşımı! Eski G.Saraylı Noa Lang'dan derbi paylaşımı! 13:56
Daha Eski
Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi! İşte zirvenin favorisi 13:43
AS Roma-Cagliari Calcio maçı bilgileri AS Roma-Cagliari Calcio maçı bilgileri 13:15
Trabzonspor'da Franculino Dju etkisi! Trabzonspor'da Franculino Dju etkisi! 12:35
Brown ve Bardakcı gerilimi sonrası flaş gelişme! Brown ve Bardakcı gerilimi sonrası flaş gelişme! 12:22
Derbi sonrası dev cezalar yolda! 10 maç tehlikesi Derbi sonrası dev cezalar yolda! 10 maç tehlikesi 12:17
Sassuolo-Lazio maçı bilgileri Sassuolo-Lazio maçı bilgileri 12:00