 Cenk Tosun'a dev talip! – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Cenk Tosun'a dev talip!

    Cenk Tosun'a dev talip!

    Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun için talipler gün geçtikçe artıyor. Bu defa da İtalyan devi Juventus, milli yıldızı transfer etmek için harekete geçti.

    Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla yurt dışında adını iyice duyuran Cenk Tosun'a son talip, İtalyan devi Juventus oldu!

    Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Crystal Palace ve Newcastle United'ın ardından Cenk'i transfer listesine alan Juventus'un golcü ismi Gonzalo Higuain'le ikili olarak düşündüğü öğrenildi.

    İngiliz ve İtalyan basınında çıkan haberlerde hem forvete alternatif olacak hem de Higuain'in gol yollarında üzerindeki baskıyı azaltacak bir isim arayışında olan Juventus'un Cenk Tosun'u transfer listesinde ilk sıraya aldığı yazıldı.



    Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u şimdilik satmaya sıcak bakmadığı da dış basında yer alırken gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan Cenk için Juventus'un geri çevrilemeyecek bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

    Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun için "Devre arasında 20 milyon euro getirseler satmam" açıklamasında bulunmuştu.

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:02
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