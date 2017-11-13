Sprint sayısını yükseltmeliyiz

Milli arada Şenol Güneş'in üzerinde durduğu konu kondisyon idmanları oldu... Tecrübeli çalıştırıcı, sahada oyuncuların sprint sayılarını yetersiz bulduğu için antrenmanlarda bu konuda çalışmalar yaptırdı. Takımının maçları 115 km'nin üzerinde oynamasını arzulayan Güneş, oyuncularından koşu seviyelerini yükseltmelerini istedi.