 Sprint sayısını yükseltmeliyiz – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sprint sayısını yükseltmeliyiz

    Sprint sayısını yükseltmeliyiz
    Milli arada Şenol Güneş'in üzerinde durduğu konu kondisyon idmanları oldu... Tecrübeli çalıştırıcı, sahada oyuncuların sprint sayılarını yetersiz bulduğu için antrenmanlarda bu konuda çalışmalar yaptırdı. Takımının maçları 115 km'nin üzerinde oynamasını arzulayan Güneş, oyuncularından koşu seviyelerini yükseltmelerini istedi.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:40
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sprint sayısını yükseltmeliyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.