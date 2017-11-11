Şenol Güneş Beşiktaş'ı bırakıyor mu?

Rumen hocanın tutarsızlıkları ve İzlanda maçındaki hataları yüzünden rahatsız olan federasyonun gayri resmi şekilde Şenol Güneş'le yeniden temasa geçtiği ve Haziran'da Ay-Yıldızlı takımın başına geçmek için temaslar yürüttüğü bildirildi.

Akşam Gazetesi'nin özel haberine göre, Bu görüşmelerden haberdar olan Beşiktaş yönetiminin de büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Caner-Talisca kavgasından sonra bazı uygulamalardan rahatsız olan Şenol Güneş'in yardımcı hoca alınmasının gündeme gelmesi sonrası basın toplantısında, "Yanıma değil, yerime hoca baksınlar" diyerek mesaj verdiği iddia edildi.

ÖNCE BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞMELİ

Beşiktaş yönetimi ise şimdilik beklemeyi tercih ediyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Şenol Güneş'in 1+1 yıllık opsiyonu kullanma kararı alan yönetim, milli takıma gitmesine izin vermemişti. Siyah-Beyazlılar'ın Şenol Güneş ile yaptığı yeni anlaşmanın ise çok ciddi bağlayıcı özelliği bulunmadığı öğrenildi. Güneş'in mukavelesinde tıpkı Talisca'da olduğu gibi başka teklifler gelmesi halinde öncelikle Beşiktaş'la görüşme şartı var ancak Siyah-Beyazlı yönetim, TFF'nin önerdiği ücreti vermeye yanaşmazsa Güneş gidebilir.

BILIC'İN GERİ DÖNME İHTİMALİ YÜZDE 1

Siyah-Beyazlı kulüpte bu sezon 3. yılını dolduran Şenol Güneş'in de düşüncesinin ayrılıktan yana olduğu öne sürülüyor. Güneş bu sezon da takımı şampiyon yapıp, Beşiktaş'ın tarihine geçtikten sonra başka heyecanlar peşinde koşmak niyetinde. Beşiktaş yönetiminin ise şu anda Güneş'e alternatif bir arayışı yok. West Ham'dan ayrılan Bilic'in geri dönme ihtimaline ise yöneticiler çok fazla ihtimal vermiyor. İkinci Slaven Bilic döneminin başlama ihtimalini yüzde 1 olarak niteliyorlar.