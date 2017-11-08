Kartal yeni Atiba'yı arıyor

Geçtiğimiz ay Brezilya'da bazı futbolcuların menajerleriyle görüşen Orman, bir kaç gün önce de ABD'ye gitti. Orman'ın buradan da Brezilya'ya geçebileceği bildirildi. Beşiktaş'ta 5'inci yılını yaşayan ve oynadığı futbol ve devamlılığı ile elde edilen başarılarda büyük pay sahibi olan Atiba'nın mayıs ayında 35 yaşında sözleşmesi sona erecek. Yönetim ligin ikinci yarısındaki performansına göre Atiba'nın sözleşmesini bir yıl daha uzatabilecek. Ancak bu arada bu futbolcunun yerini doldurabilecek bir oyuncu da takıma monte edilecek. Bunun için başta Brezilya olmak üzere bazı ülkelerde arayışlarını sürdüren yönetimin bir kaç tane de aday belirlediği, ön anlaşmaların yapılmasının ardından bu isimlerin teknik direktör Şenol Güneş'in onayına sunulacağı ifade edildi. Beşiktaş'a Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından gelen Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta 5 sezonda 174 maçta 8 gol attı.