 Pepe'den R. Madrid'e Beşiktaş göndermesi – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Pepe'den R. Madrid'e Beşiktaş göndermesi

    Pepe'den R. Madrid'e Beşiktaş göndermesi

    Beşiktaş'ın sezon başında Real Madrid'den transfer ettiği Pepe, Real Madrid ve Beşiktaş taraftarları arasında kıyas yapılamayacağını söyledi.

    Verdiği özel röportajda Beşiktaş taraftarlarının yarattığı atmosferi öven 34 yaşındaki Portekizli savunmacı eski takımı Real Madrid'in taraftarlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu.

    İşte Pepe'nin açıklamaları:

    "Belki Real Madrid taraftarları bunu söylediğim için bana kızacaklardır... Real Madrid taraftarlarının coşku dolu olduğu söyleniyor ama bu doğru değil.

    Beşiktaş taraftarları inanılmaz derecede tutkulu. Sahaya çıktığımız zaman tribünlerden gelen sesler sizi sağır edecek derecede. Beşiktaş'taki atmosfer, Real Madrid'dekinden çok daha farklı. Türkiye'de insanlar sporu çok seviyor, sadece futbolu düşünüyorlar.

    Maçlardan sonra sabahın erken saatlerine kadar taraftarların sesi kulağınızda yankılanıyor."

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:58
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