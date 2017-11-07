Pepe'den R. Madrid'e Beşiktaş göndermesi
Beşiktaş'ın sezon başında Real Madrid'den transfer ettiği Pepe, Real Madrid ve Beşiktaş taraftarları arasında kıyas yapılamayacağını söyledi.
Verdiği özel röportajda Beşiktaş taraftarlarının yarattığı atmosferi öven 34 yaşındaki Portekizli savunmacı eski takımı Real Madrid'in taraftarlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu.
İşte Pepe'nin açıklamaları:
"Belki Real Madrid taraftarları bunu söylediğim için bana kızacaklardır... Real Madrid taraftarlarının coşku dolu olduğu söyleniyor ama bu doğru değil.
Beşiktaş taraftarları inanılmaz derecede tutkulu. Sahaya çıktığımız zaman tribünlerden gelen sesler sizi sağır edecek derecede. Beşiktaş'taki atmosfer, Real Madrid'dekinden çok daha farklı. Türkiye'de insanlar sporu çok seviyor, sadece futbolu düşünüyorlar.
Maçlardan sonra sabahın erken saatlerine kadar taraftarların sesi kulağınızda yankılanıyor."
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:58
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Talisca vites yükseltti
Toplam 2
Yorum
bjkli seni seviyoruz talisca ama unutma hiç kimse ama hiç kimse BEŞİKTAŞ tan büyük değildir
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Talisca vites yükseltti
Toplam 2
Yorum
bjkli seni seviyoruz talisca ama unutma hiç kimse ama hiç kimse BEŞİKTAŞ tan büyük değildir
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 65
Yorum
arsen l. Herşey BJK maçından sonra başladı.Hani Ali Palabıyık tan sonra.Hak yerseniz böyle olur.Şimdi yalvarın BJK ye de GS yi yensin.
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