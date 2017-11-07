 140 milyon dolarlık sigorta – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    140 milyon dolarlık sigorta

    140 milyon dolarlık sigorta
    Erkek Basketbol Takımı'nın sponsoru Sompo Japan, Vodafone Park ve stattaki tüm taraftarları 2. kez sigorta kapsamına aldı. Vodafone Park'ta oluşabilecek hasarlara karşı toplam 140 milyon dolarlık sigorta bedeli ile poliçe sağlayan Sompo Japan Sigorta, ayrıca şeref turuna katılan ziyaretçileri de bu sigortaya dahil etti.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:10
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