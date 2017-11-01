Kademeli VAR olsun
Video Hakem Sistemi’ni destekliyorum ama hepsi bir anda başlamasın Yoksa sistem ölür. Önce ofsaytlara bakılsın. kademeli olarak uygulansın”
MOSTUROĞLU VARSA , YOKUM!
Fikret Orman, ikinci başkanlığını Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun üstlendiği Kulüpler Birliği Vakfının toplantılarına başkan düzeyinde katılarak, kulübün saygınlığını aşağı indirmeyeceğini söyledi: "Beşiktaş başkanıyım. Başkanın bir seviyesi vardır. Dursun Bey, yaşça bizden büyüktür, 'ağabey' deriz. Şekip Mosturoğlu da arkadaşımızdır. Ben, başkanın olmadığı yerde ikinci başkanın başkanlık yapabileceği yere katılamam. Ben bir camiayı temsil ediyorum."
Sıkıntı 'yabancı' değil
Başkan yabancı sınırlaması konusuna da değinip "Bu sayıyı indirmekle Türk futbolundaki sorunlar çözülmez. Beşiktaş'ın bu seviyede başarı kazanmasında yabancı sınırlamasının yukarı çıkmasının payı vardır. Konu indirmekse kademeli olarak insin. Bir tek indirmeyle sonuca ulaşamayız" dedi.
Barça olmasa şehir olmaz
Son olarak Beşiktaş'ı dünya markası yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Orman, "İspanya'da Barcelona diye bir şehir var. Barcelona Kulübünü çıkarın şehrin önemi kalmaz. Onu marka haline kulüp getirdi. Beşiktaş'ın dünya çapında işler yapması lazım ki ülkesine hizmet etsin" diye konuştu.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:46
-
Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
-
Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
-
Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
Kademeli VAR olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.