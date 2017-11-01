Kademeli VAR olsun

Video Hakem Sistemi’ni destekliyorum ama hepsi bir anda başlamasın Yoksa sistem ölür. Önce ofsaytlara bakılsın. kademeli olarak uygulansın”

Geçtiğimiz günlerde denemesi yapılan Video Yardım Hakem (VAR ) sisteminin kademeli olarak uygulanması gerektiğini vurgulayan Orman, "En çok konuşulan konu ofsayt mevzusu. İlk 6 ay sadece ofsayta bakılabilir, sonra penaltı konusu. İkinci altı ayda da bu devreye girebilir. Hepsini bir anda uygulamaya sokarsak, içinden yine kötüyü seçeceğiz, dezavantajları var diyerek sistemi komple atma noktasına getireceğiz. Destekliyorum bu sistemi ancak hepsinin aynı günde başlaması sistemi öldürür" değerlendirmesinde bulundu.



MOSTUROĞLU VARSA , YOKUM!

Fikret Orman, ikinci başkanlığını Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun üstlendiği Kulüpler Birliği Vakfının toplantılarına başkan düzeyinde katılarak, kulübün saygınlığını aşağı indirmeyeceğini söyledi: "Beşiktaş başkanıyım. Başkanın bir seviyesi vardır. Dursun Bey, yaşça bizden büyüktür, 'ağabey' deriz. Şekip Mosturoğlu da arkadaşımızdır. Ben, başkanın olmadığı yerde ikinci başkanın başkanlık yapabileceği yere katılamam. Ben bir camiayı temsil ediyorum."



Sıkıntı 'yabancı' değil

Başkan yabancı sınırlaması konusuna da değinip "Bu sayıyı indirmekle Türk futbolundaki sorunlar çözülmez. Beşiktaş'ın bu seviyede başarı kazanmasında yabancı sınırlamasının yukarı çıkmasının payı vardır. Konu indirmekse kademeli olarak insin. Bir tek indirmeyle sonuca ulaşamayız" dedi.



Barça olmasa şehir olmaz

Son olarak Beşiktaş'ı dünya markası yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Orman, "İspanya'da Barcelona diye bir şehir var. Barcelona Kulübünü çıkarın şehrin önemi kalmaz. Onu marka haline kulüp getirdi. Beşiktaş'ın dünya çapında işler yapması lazım ki ülkesine hizmet etsin" diye konuştu.