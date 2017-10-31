Başkan Orman'dan futbolculara müjde

Beşiktaş'ta Monaco maçı hazırlıkları devam ederken, yönetim de futbolcuları yalnız bırakmıyor. Alanya galibiyeti sonrası ligde uzun bir aradan sonra 3 puanla tanışan siyah beyazlılarda gözler Avrupa'ya çevrilirken, kritik 90 dakika öncesinde yönetim de futbolculara moral vermeye çalışıyor. Monaco maçı öncesi hem Teknik Heyet hem de futbolcularla bir araya gelen yönetim, alınacak 3 puanın önemini vurguluyor. Yarın Monaco'dan alınacak 3 puanın gruptan çıkmayı garantileyecek olması ayrı bir motivasyon kaynağı olurken, yönetimin de prim konusunda cömert davranacağı öğrenildi.

beİN Sports'un haberine göre; maçın kazanılması durumda UEFA'dan gelecek olan 1.5 milyon euro galibiyet parası prim olarak futbolculara dağıtılacak.