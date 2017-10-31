Başkan Orman'dan futbolculara müjde
Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta yönetim kesenin ağzını açtı. Siyah beyazlıların kazanması halinde UEFA'dan gelecek 1,5 milyon euro'luk galibiyet parası prim olarak dağıtılacak.
Beşiktaş'ta Monaco maçı hazırlıkları devam ederken, yönetim de futbolcuları yalnız bırakmıyor. Alanya galibiyeti sonrası ligde uzun bir aradan sonra 3 puanla tanışan siyah beyazlılarda gözler Avrupa'ya çevrilirken, kritik 90 dakika öncesinde yönetim de futbolculara moral vermeye çalışıyor. Monaco maçı öncesi hem Teknik Heyet hem de futbolcularla bir araya gelen yönetim, alınacak 3 puanın önemini vurguluyor. Yarın Monaco'dan alınacak 3 puanın gruptan çıkmayı garantileyecek olması ayrı bir motivasyon kaynağı olurken, yönetimin de prim konusunda cömert davranacağı öğrenildi.
beİN Sports'un haberine göre; maçın kazanılması durumda UEFA'dan gelecek olan 1.5 milyon euro galibiyet parası prim olarak futbolculara dağıtılacak.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:56
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Beşiktaş'ta Monaco'dan sonra rotasyon kararı!
Toplam 6
Yorum
BJK'li önce bi Monaco maçi bi oynansin da planlariniza bakariz.. Pazar günkü Göztepe maçi da zor bir deplasman olacak.. bu iki maçi kazanicaz !
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"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"
Toplam 34
Yorum
GS Lİ caner 2 maçı kırmızı karttan dolayı aldı küfürden 4 aldı aynı cezayı nasıl vereceksin musleranın kırmızısımı var
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Ozan hareketiyle sosyal medyayı salladı
Toplam 15
Yorum
....... sürekli midesi çalışan bir insanın ne yediğini ne öptüğününü düşünmeden yapması normaldir dua edin formaya yemeye kalkmıyor sahada
Başkan Orman'dan futbolculara müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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