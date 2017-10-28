Avrupa basını Vodafone Park'a akın ediyor!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacağı maça Avrupa'dan birçok gazeteci gelecek. 7 farklı ülkeden gelecek olan gazeteciler Vodafone Park'taki atmosferi görecek.
Beşiktaş'ın Leipzig'i ağırladığı Şampiyonlar Ligi maçındaki muhteşem atmosfer ve rakibin golcüsü Timo Werner'in kulakları sağır eden ıslıklar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalması, dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.
Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşlarında görev yapan basın mensupları, Beşiktaş ile UEFA'nın işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında bu deneyimi birebir yaşama imkanı yakalayacak.
İspanya, İsviçre, İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İtalya'dan 15 gazeteci, UEFA Süper Kupası finalinin de oynanacağı Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın 1 Kasım'da Monaco ile yapacağı karşılaşmaya davet edildi.
Sabah
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:27
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Fark düşmez artar
Toplam 8
Yorum
Özgür İki korkak birbirlerine aşık atıyorlar aradaki fark kapanmaz başka takımlar ikisini de geçerler
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Avrupa basını Vodafone Park'a akın ediyor!
Toplam 3
Yorum
Allah var Allahtan korkun bu nasıl bir nefret sayemizde belki ligi 2. bitirip direk clye gideceksiniz bu nasıl bi kindarlık
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Kaptan dümene
Toplam 6
Yorum
Tempolu futbol için rodriguez ve feghouli'yle 4-3-3 veya sinan'la kanat forvet 4-3-1-2 oynayabiliriz
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