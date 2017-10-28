 Avrupa basını Vodafone Park'a akın ediyor! – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Avrupa basını 'a akın ediyor!

    Avrupa basını <a href="/index/vodafone-park?id=b3cd569a-0417-4f50-afed-cb6e5f524382" class="" rel="tag">Vodafone Park</a>'a akın ediyor!

    'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacağı maça Avrupa'dan birçok gazeteci gelecek. 7 farklı ülkeden gelecek olan gazeteciler 'taki atmosferi görecek.

    'ın Leipzig'i ağırladığı Şampiyonlar Ligi maçındaki muhteşem atmosfer ve rakibin golcüsü Timo Werner'in kulakları sağır eden ıslıklar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalması, dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

    Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşlarında görev yapan basın mensupları, ile UEFA'nın işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında bu deneyimi birebir yaşama imkanı yakalayacak.

    İspanya, İsviçre, İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İtalya'dan 15 gazeteci, UEFA Süper Kupası finalinin de oynanacağı 'ta Beşiktaş'ın 1 Kasım'da Monaco ile yapacağı karşılaşmaya davet edildi.

    Sabah

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:27
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