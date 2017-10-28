Beşiktaş'ın Leipzig'i ağırladığı Şampiyonlar Ligi maçındaki muhteşem atmosfer ve rakibin golcüsü Timo Werner'in kulakları sağır eden ıslıklar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalması, dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşlarında görev yapan basın mensupları, Beşiktaş ile UEFA'nın işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında bu deneyimi birebir yaşama imkanı yakalayacak.

İspanya, İsviçre, İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İtalya'dan 15 gazeteci, UEFA Süper Kupası finalinin de oynanacağı Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın 1 Kasım'da Monaco ile yapacağı karşılaşmaya davet edildi.



Sabah