 Oğuzhan'a neler oldu? – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Oğuzhan'a neler oldu?

    Oğuzhan'a neler oldu?

    Menajerinin, Oğuzhan’ın kafasını karıştırdığı için sahaya yeteri kadar konsantre olamadığı iddia edildi

    BEŞİKTAŞ'ın başarılı ornta saha oyuncusu ve takım kaptanı Oğuzhan Özyakup'taki düşüşün nedeni belli oldu. Başakşehir karşılaşmasında son 31 dakika oynayan Oğuzhan, Monaco maçında ise sadece 16 dakika sahada kalabilmişti. Kaptanın son iki maça yedek kulübesinde başlaması ise, dedikoduları beraberinde getirdi. Bunların en başında gelen ise Oğuzhan'ın menajerinin maaşına istediği yüzde 200'ün üzerindeki zammın olduğu geliyor. Yönetimin yapılan ilk iki tur görüşmelerde bu isteğe olumsuz cevap verdiği, menajerinin ise Ocak ayında satılma talebinde bulunduğu iddiası. Avrupa'nın çeşitli liglerinden teklifler alan Oğuzhan'ın ise kafasının karışık olduğu ve saha içine yeteri kadar konsantre olamadığı iddia edildi.

    ORMAN: TAKIMDA KALMALI
    BAŞKAN Orman, takım kaptanı Oğuzhan Özyakup'un takımda kalmasını istediklerini ve Arsenal'den kaynaklı sözleşme sıkıntısını gidermek istediklerini ifade etti. Orman, "Genç yaşta hem takım kaptanlığını hem de 10 numarayı verdik. Oyuncularımızın kariyerine bakıldığında kariyerli takıma kaptanlık yapıyor. Beşiktaş'ta kalmasını istiyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Arsenal ile olan sözleşmeden dolayı bazı sıkıntılar var" şeklinde konuştu.

    KAPTANA 1 HAFTA DAHA SÜRE
    BEŞİKTAŞ yönetimi, Oğuzhan'a, Kasım başına kadar süre verdi. Kaptan ya sözleşmesini uzatacak, ya da Ocak'ta gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Yönetim, Oğuzhan'a sözleşme uzatması için 1 Kasım'a kadar süre verilmesi yönünde karar alırken; bu süre içinde kulübün teklif ettiği rakama gelinmezse, 15 milyon euro'ya getirmesi durumunda yollar ayrılabilecek.

    GEÇEN YILIN GERİSİNDE
    Oğuzhan, bu sezon Süper lig ve Devler Ligi'nde 10 maçta 697 forma giyebildi.. Ligde maç başına 0.3 şut ortalaması ve 85.4 pas yüzdesi ile sahada yer alan Oğuzhan'ın, adam geçmesi bile sadece 0.7'yi bulabildi. Bu sezon 1 asist yapabilen Oğuzhan, geçen sezon aynı dönemde 3 hafta sakat kalmasına rağmen 2 gol atmıştı.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:08
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