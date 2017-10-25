Oğuzhan'a neler oldu?
Menajerinin, Oğuzhan’ın kafasını karıştırdığı için sahaya yeteri kadar konsantre olamadığı iddia edildi
ORMAN: TAKIMDA KALMALI
BAŞKAN Orman, takım kaptanı Oğuzhan Özyakup'un takımda kalmasını istediklerini ve Arsenal'den kaynaklı sözleşme sıkıntısını gidermek istediklerini ifade etti. Orman, "Genç yaşta hem takım kaptanlığını hem de 10 numarayı verdik. Oyuncularımızın kariyerine bakıldığında kariyerli takıma kaptanlık yapıyor. Beşiktaş'ta kalmasını istiyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Arsenal ile olan sözleşmeden dolayı bazı sıkıntılar var" şeklinde konuştu.
KAPTANA 1 HAFTA DAHA SÜRE
BEŞİKTAŞ yönetimi, Oğuzhan'a, Kasım başına kadar süre verdi. Kaptan ya sözleşmesini uzatacak, ya da Ocak'ta gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Yönetim, Oğuzhan'a sözleşme uzatması için 1 Kasım'a kadar süre verilmesi yönünde karar alırken; bu süre içinde kulübün teklif ettiği rakama gelinmezse, 15 milyon euro'ya getirmesi durumunda yollar ayrılabilecek.
GEÇEN YILIN GERİSİNDE
Oğuzhan, bu sezon Süper lig ve Devler Ligi'nde 10 maçta 697 forma giyebildi.. Ligde maç başına 0.3 şut ortalaması ve 85.4 pas yüzdesi ile sahada yer alan Oğuzhan'ın, adam geçmesi bile sadece 0.7'yi bulabildi. Bu sezon 1 asist yapabilen Oğuzhan, geçen sezon aynı dönemde 3 hafta sakat kalmasına rağmen 2 gol atmıştı.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:08
-
Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 2
Yorum
R,O, Şimdi oldu takımı tanıyor tşk yönettim tşk aykut hocam,
-
Caner Erkin’in kafası karışmış!
Toplam 6
Yorum
kanarya907 Caner hep böyleydi ki, alırken bilmiyor muydunuz?
-
MHK'dan açıklama geldi! Çakır yorumu...
Toplam 14
Yorum
UĞUR ELMAS Ne demişler balık baştan kokar. Yaşından başından utanmadan hala azizden şamar yememenin derdinde. Ulan terbiyesiz adam erkek olun biraz..
Oğuzhan'a neler oldu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.