TÜRKİYE İZLANDA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - İzlanda Kadın Basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Türkiye - İzlanda Kadın Basketbol maçı heyecanla bekleniyor. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ikinci maçında Türkiye ile İzlanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Türkiye - İzlanda Kadın Basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TÜRKİYE - İZLANDA KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye - İzlanda Kadın Basketbol maçı 12 Kasım Pazar günü saat 21:30'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

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