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TÜRKİYE İZLANDA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - İzlanda Kadın Basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu 2. maçında Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, İzlannda ile kozlarını paylaşacak. MAçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - İzlanda Kadın Basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 17:30
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TÜRKİYE İZLANDA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - İzlanda Kadın Basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Türkiye - İzlanda Kadın Basketbol maçı heyecanla bekleniyor. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ikinci maçında Türkiye ile İzlanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Türkiye - İzlanda Kadın Basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TÜRKİYE - İZLANDA KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye - İzlanda Kadın Basketbol maçı 12 Kasım Pazar günü saat 21:30'da TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

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