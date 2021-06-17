Slovenya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası

Fransa ve İspanya'nın ortaklaşa düzenlediği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Takım, Slovenya ile karşı karşıya geliyor. FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda dört grupta yer alan 16 takım arasından, grup aşamasını ilk sırada tamamlayan dört takım direkt olarak çeyrek finale yükselirken, gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek finale çıkmak için karşılaşacak.

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'nin, Fransa'nın Strazburg kentinde Slovenya ile karşılaşacağı maç TSİ 19.00'da başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN KADROSU

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başantrenörlüğünü Ceyhun Yıldızoğlu'nun yaptığı milli takımın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Melis Gülcan, Esra Ural Topuz (Bellona Kayseri Basketbol), Bahar Çağlar Ökten (BOTAŞ), Gökşen Fitik (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe Öznur Kablo), Pelin Derya Bilgiç, Kuanitra Holingsvorth, Meltem Yıldızhan (Galatasaray), İnci Güçlü (İzmit Belediyespor), Şerife Alperi Onar (OGM Ormanspor).

MİLLERİN ŞAMPİYONA KARNESİ

Ay-yıldızlılar, 2011 yılında Polonya'da düzenlenen organizasyonda finale yükselirken, Rusya'ya 59-42'lik skorla mağlup olarak turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. Milliler, bu turnuvanın ardından 2013 yılında Fransa'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise üçüncü oldu. Milli Takım, Sırbistan karşılaşmasını 92-71'lik skorla kazanarak bronz madalya kazandı.

