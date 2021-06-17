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Slovenya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? |

A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, 'ndaki ilk maçında Slovenya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, C Grubu'nda Slovenya, ve Belçika ile birlikte yer alıyor. Millilerin ilk karşılaşması heyecanla bekleniyor. Peki, Slovenya-Türkiye 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 11:11
Slovenya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası

Fransa ve İspanya'nın ortaklaşa düzenlediği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda mücadele edecek , Slovenya ile karşı karşıya geliyor. FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda dört grupta yer alan 16 takım arasından, grup aşamasını ilk sırada tamamlayan dört takım direkt olarak çeyrek finale yükselirken, gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek finale çıkmak için karşılaşacak.

SLOVENYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'nin, Fransa'nın Strazburg kentinde Slovenya ile karşılaşacağı maç TSİ 19.00'da başlayacak ve 'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN KADROSU

'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başantrenörlüğünü 'nun yaptığı milli takımın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

, (), (), (), , Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe Öznur Kablo), Pelin Derya Bilgiç, Kuanitra Holingsvorth, Meltem Yıldızhan (Galatasaray), İnci Güçlü (İzmit Belediyespor), Şerife Alperi Onar (OGM Ormanspor).

MİLLERİN ŞAMPİYONA KARNESİ

Ay-yıldızlılar, 2011 yılında Polonya'da düzenlenen organizasyonda finale yükselirken, Rusya'ya 59-42'lik skorla mağlup olarak turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. Milliler, bu turnuvanın ardından 2013 yılında Fransa'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise üçüncü oldu. Milli Takım, Sırbistan karşılaşmasını 92-71'lik skorla kazanarak bronz madalya kazandı.

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