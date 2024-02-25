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Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EuroBasket Elemeleri

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor A Milli Basketbol Takımı'mız İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 12:27
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Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EuroBasket Elemeleri

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'mız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ikinci maçında İzlanda ile karşılaşacak. Maç ile ilgil tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Basketbol Takım'ımız FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 25 Şubat Pazar saat 16:00'da İzlanda ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI CANLI İZLE

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