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Ergin Ataman: Kötü oynadık ama maçı kazanmak için bir yol bulduk

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, İzlanda karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu. Ataman, "Bu basketbol, bazen iyi oynayıp kaybedersin bazen de kötü oynayıp şansla kazanırsın. Bugün şanslıydık. Kötü oynadık ama maçı kazanmak için bir yol bulduk" ifadelerini kullandı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 18:47
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Ergin Ataman: Kötü oynadık ama maçı kazanmak için bir yol bulduk

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda son saniye basketiyle 76-75 kazandıkları İzlanda maçında kötü oynamalarına rağmen galip geldiklerini söyledi.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son 3 dakikada rakiplerinin geri geldiğini hatırlatan tecrübeli başantrenör, "Elbette güzel bir basketbol oynamadık ama maçı kontrol altında tuttuk. Maçı hep önde götürmemize rağmen son 3 dakikada kritik hatalar yaptık. Oyunun kontrolünü de kaybettik. Bu basketbol, bazen iyi oynayıp kaybedersin bazen de kötü oynayıp şansla kazanırsın. Bugün şanslıydık. Kötü oynadık ama maçı kazanmak için bir yol bulduk."

Son 3 saniyede 75-74 gerideyken çizdiği oyunun sorulması üzerine Ataman, "Son toptaki oyunumuzda planımız pası Tarık'a vermekti. Faul problemleri olduğu için topu içeriden kullanmayı planlamıştık. Tarık pası alamazsa Melih'in şutu vardı. Kenan, Tarık'a vermeyi tercih etti. Bana göre doğru bir tercihti. Tarık daha da net girip atabilirdi ama topu elinden kaçırdı. Sonra şans yardım etti. Topu tuttu ve skor yaptı. Maçın son 5 dakikasında en iyi savunmacılarını Tarık'a vermişlerdi. Son alternatifimiz Melih'ti. Ancak o dış atış kullanacaktı. Tarık daha yakın bir atıştan sayıyı buldu." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, "Tabii 'Maçı son saniyede Ergin Ataman'ın çizdiği oyunla kazandık.' demeyin. Çünkü bugünkü kötü oyunun sorumlusu antrenör olarak benim." diyerek sözlerini tamamladı.

Milli basketbolcu Erten Gazi de, "Taraftarlarımıza atmosferden dolayı teşekkür ediyorum. Maça hazırlanmak için kısa bir süremiz oldu. Takımımdan maçın sonuna kadar gösterdiği mücadeleden ve galibiyetten dolayı gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulunduç

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