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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan A Milli Erkek Basketbol Takımı’na destek

Son dakika spor haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacakları İtalya ve İzlanda maçlarına hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı antrenman yaptığı Sinan Erdem Spor Salonu’nda ziyaret etti. Bakan Bak, teknik ekip ve oyunculara başarılar diledi. İşte detaylar...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 16:53 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 16:55
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan A Milli Erkek Basketbol Takımı’na destek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı antrenman yaptığı Sinan Erdem Spor Salonu'nda ziyaret etti. 12 Dev Adam'ın antrenmanını izleyen Bakan Bak, teknik ekip ve oyunculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na ziyarette bulundu. FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubunda ilk maçını 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda İtalya ile yapacak Ay-yıldızlılar, hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Bakan Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı antrenman yaptığı Sinan Erdem Spor Salonu'nda ziyaret etti.

A Milli Basketbol Takımı'nın antrenmanını izleyen Bakan Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ve oyuncularla sohbet etti. Milli basketbolculara güvendiğini ifade eden Bakan Bak, "Türk basketbolunu çok güzel günler bekliyor. Basketbolumuz gelecekte çok daha iyi noktalara gelecek. Size inanıyor ve güveniyoruz" dedi. İTÜ Basketbol ekolünden geldiğini belirten Bakan Bak, öğrencilik yıllarından beri basketbola özel bir ilgisinin olduğunu vurguladı. Maçları yakından takip ettiğini ifade eden Bakan Bak, oyunculara ve teknik ekibe başarı dileklerini iletti.

Bakan Bak, ziyaretinin ardından milli basketbolcular ve teknik ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.

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