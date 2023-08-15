Haberler Basket Erkek Milli Ergin Ataman Ukrayna galibiyetini yorumladı! "Takımın enerjisi beni memnun ediyor"

Ergin Ataman Ukrayna galibiyetini yorumladı! "Takımın enerjisi beni memnun ediyor"

A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 3’üncü maçında Ukrayna’yı 85-72 mağlup etti. Milli takımın başantranörü Ergin Ataman karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 22:37
Ergin Ataman Ukrayna galibiyetini yorumladı! "Takımın enerjisi beni memnun ediyor"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Her maçta artan bir seyirci var. 10 bin seyirciye ulaştık. Müthiş bir enerji var. Takımın enerjisi de çok iyi, bu beni çok memnun ediyor. Cuma günü yarı final maçımız olacak, pazar da inşallah final. Hedefe ulaşmaya çalışacağız" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 3'üncü maçında Ukrayna'yı 85-72 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve grubunu lider tamamladı. Karşılaşmanın ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk iki maça göre çok daha zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını ve bunu beklediklerini aktaran Ataman, "Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Grupta liderlik maçıydı. Daha önceki maçlar, bizim için rahat geçmişti. Bu bizim için bir tehlikeydi. Bugün gerçek bir maç oynadık. Ukrayna, sert ve tecrübeli bir takım. Maç özellikle ikinci periyottan itibaren hep bizim kontrolümüzde gitti ama maçı bir türlü kıramadık. Son periyoda da kötü başladık. Üst üste top kayıpları yaptık. Ukrayna tekrardan geri geldi. Sonuçta çok iyi bir galibiyet. Her maçta artan bir seyirci var. 10 bin seyirciye ulaştık. Müthiş bir enerji var. Takımın enerjisi de çok iyi, bu beni çok memnun ediyor. Cuma günü yarı final maçımız olacak, pazar da inşallah final. Hedefe ulaşmaya çalışacağız. Cuma ve pazar günü seyirciyle bütünleşip aynı mücadeleyle kazanmaya çalışacağız. Yarın rakibimiz belli olacak. Ona göre bakacağız" diye konuştu.

Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven'in pota altındaki uyumuyla ilgili ise Ataman, "Bu şekilde iki tane dominant uzun ile oynamak kolay değil. Oyun tercihi açısından bu bizi zaman zaman sıkıştırıyor. Savunmada da özellikle ribauntlarda bu bize ciddi güç katıyor. Aynen devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DİĞER
“Beni dolandırdı” demişti! CZN Burak ile babası İsmail Özdemir barıştı!
Ekrem İmamoğlu üzülecek! Buğra Kavuncu'dan 'yerel seçim' çıkışı: Ciddi bir hazırlık var
G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon
Teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
12 Dev Adam grubu lider tamamladı!
Türkiye - Ukrayna maçı saat kaçta?
SPOR SMART CANLI İZLE
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
Kimsenin bilmediği püf noktalarıyla Patlıcanlı kuzu etli pilav tarifi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
12 Dev Adam grubu lider tamamladı! 12 Dev Adam grubu lider tamamladı! 22:06
Fırtına derbiye hazırlanıyor! Fırtına derbiye hazırlanıyor! 21:59
Fırtına'nın yeni transferi İstanbul'da! Fırtına'nın yeni transferi İstanbul'da! 20:35
Teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti Teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti 21:30
G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 21:35
F.Bahçe'de Maribor mesaisi devam ediyor! F.Bahçe'de Maribor mesaisi devam ediyor! 21:58
Daha Eski
Giresunspor 6 oyuncusuna profesyonel sözleşme imzaladı! Giresunspor 6 oyuncusuna profesyonel sözleşme imzaladı! 18:07
F.Bahçe Kitija Laksa'yı transfer etti! F.Bahçe Kitija Laksa'yı transfer etti! 18:48
G.Saray'ın Ljubljana maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın Ljubljana maçı 11'i belli oldu! 18:52
G.Saray - O. Ljubljana | CANLI G.Saray - O. Ljubljana | CANLI 19:03
Okan Buruk'tan flaş Zaha açıklaması! Okan Buruk'tan flaş Zaha açıklaması! 19:35
Neymar'ın transferi açıklandı! İşte yeni takımı Neymar'ın transferi açıklandı! İşte yeni takımı 19:37