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Türkiye 104 - 66 Bulgaristan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ikinci maçında karşılaştığı Bulgaristan'ı 104-66 yenerek 2'de 2 yaptı ve yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 22:24 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 22:42
Türkiye 104 - 66 Bulgaristan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 2. maçında Bulgaristan'ı 104-66'lık skorla mağlup ederek, 2'de 2 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 2. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler ilk periyodu 28-13, devreye de 52-22'lik skorla önde girdi. Üçüncü periyodu 81-48 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar maçtan da 104-66'lık skorla galip ayrıldı ve 2'de 2 yaptı. Milli takım bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.

Maçın en skoreri 20 sayı ile Bulgaristan Aleks Simeonov olurken, millilerde ise Furkan Korkmaz 14 sayı ile mücadele etti.

Milliler, C Grubu 3. ve son maçında salı günü saat 20.00'de Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Başkanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile TBF yöneticileri takip etti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Marius Ciulin, Ivor Matejek

TÜRKİYE: Şehmus Hazer 11, Yiğitcan Saybir 3, Sertaç Şanlı 11, Onuralp Bitim 9, Sadik Emir Kabaca 3, Okben Ulubey 10, Berk Uğurlu 4, Furkan Korkmaz 14, Alperen Şengün 13, Ercan Osmani 7, Kenan Sipahi 8, Ömer Yurtseven 11

BAŞANTRENÖR: Ergin Ataman

BULGARİSTAN: Deyan Karamfilov 6, Martin Yordanov, Pavlin Ivanov 7, Aleks Simeonov 20, Konstantin Kostadinov 2, Emil Stoilov 4, Andrey Ivanov 6, Aleksandar Ivanov Stoimenov 3, Ivan Alipiev 18

BAŞANTRENÖR: Rosen Tsvetkov Barchovski

1.PERİYOT: 28-13 (Türkiye lehine)

DEVRE: 52-22 (Türkiye lehine)

3.PERİYOT: 81-48 (Türkiye lehine)

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