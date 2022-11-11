Haberler Basket Erkek Milli Türkiye Belçika maçı CANLI

Türkiye Belçika maçı CANLI

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Basketbol Takımı'mız ile Belçika karşı karşıya geliyor. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda yer alan A Erkek Milli Takımı'mız kazanmak istiyor. Türkiye - Belçika basketbol maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 21:00 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 21:37
Türkiye Belçika maçı CANLI

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda sahasında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı kazanmak için sahaya çıkıyor. Türkiye - Belçika basketbol maçını canlı takip edebilirsiniz.

CANLI

Türkiye 23-13 Belçika (1. Periyot sonucu)

Türkiye 39-22 Belçika (2. Periyot oynanıyor)


TÜRKİYE - BELÇİKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Belçika FIBA 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı 11 Kasım Cuma günü saat 21:00'de başladı. NTV'den canlı olarak yayınlanıyor.

DİĞER
Usta oyuncu Cem Özer'den yıllar sonra gelen bomba Şafak Sezer itirafı! 'Bir tane vurdum…'
Serdar Ortaç'ın pantolonunun önündeki ıslaklık herkesi üzmüştü... 8 ay sonra yine yürek sızlattı! Gecenin sonunda tekerlekli sandalyeyle...
Beşiktaş ve G.Saray'ın yıldızları için devredeler
Fenerbahçe'de ayrılık! İtalya yolcusu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
12 Dev Adam'ın Belçika kadrosu belli oldu
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman: Bizi zor maçlar bekliyor
KPSS-2022/10 TERCİH NASIL YAPILIR?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Bakan Bilgin'den kadro açıklaması!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı! Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı! 21:44
Başkent'te penaltı kararı! İşte o pozisyon Başkent'te penaltı kararı! İşte o pozisyon 21:42
Fenerbahçe Giresunspor maçına hazır! Fenerbahçe Giresunspor maçına hazır! 21:40
Toroğlu'dan Trabzonlu yıldıza sert eleştiri! "İnanamıyorum" Toroğlu'dan Trabzonlu yıldıza sert eleştiri! "İnanamıyorum" 21:07
Türkiye - Belçika | CANLI Türkiye - Belçika | CANLI 21:00
Fenerbahçe'de ayrılık! İtalya yolcusu Fenerbahçe'de ayrılık! İtalya yolcusu 20:38
Daha Eski
Hatayspor İstanbulspor maçına hazırlanıyor! Hatayspor İstanbulspor maçına hazırlanıyor! 20:23
Hidayet Türkoğlu: Hiçbir şey yapılmamış! Hidayet Türkoğlu: Hiçbir şey yapılmamış! 20:22
Fenerbahçe'nin rakibi Giresunspor Fenerbahçe'nin rakibi Giresunspor 20:19
Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu! Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu! 20:17
Başakşehir Galatasaray maçına hazır Başakşehir Galatasaray maçına hazır 20:16
Zeki Çelik Mourinho'nun gözüne girdi Zeki Çelik Mourinho'nun gözüne girdi 20:09