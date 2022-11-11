Türkiye Belçika maçı CANLI

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda sahasında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı kazanmak için sahaya çıkıyor. Türkiye - Belçika basketbol maçını canlı takip edebilirsiniz.
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Türkiye 23-13 Belçika (1. Periyot sonucu)
Türkiye 39-22 Belçika (2. Periyot oynanıyor)
TÜRKİYE - BELÇİKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Belçika FIBA 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı 11 Kasım Cuma günü saat 21:00'de başladı. NTV'den canlı olarak yayınlanıyor.