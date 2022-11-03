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SON DAKİKA - A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı!

Son dakika spor haberi: FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda A Milli Basketbol Takımı'mız, Belçika ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. TBF'den yapılan açıklamada, iki maçın 16 kişilik aday kadrosu duyuruldu. İşte o isimler...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 15:45
SON DAKİKA - A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı!

A Erkek Milli Takımımız'ın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan ile oynayacağı müsabakaların 16 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlılarımız, 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika ve 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Millilerimiz, 5 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak.

A Erkek Milli Takımımızın idari, teknik ve aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

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