SON DAKİKA - A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı!

A Erkek Milli Takımımız'ın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan ile oynayacağı müsabakaların 16 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlılarımız, 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika ve 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.



Millilerimiz, 5 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak.

A Erkek Milli Takımımızın idari, teknik ve aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor: