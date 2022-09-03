Haberler Basket Erkek Milli EUROBASKET TÜRKİYE BULGARİSTAN 🏀| Bulgaristan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Türkiye basket maçı canlı izle

EUROBASKET TÜRKİYE BULGARİSTAN 🏀| Bulgaristan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Türkiye basket maçı canlı izle

EuroBasket 2022'de Türkiye A Milli Basketbol Takımımız Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Bulgaristan'daki kritik mücadele için arama motorlarında Bulgaristan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştıran sporseverler için maçın detaylarını haberimizde derledik.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 14:01
EUROBASKET TÜRKİYE BULGARİSTAN 🏀| Bulgaristan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Türkiye basket maçı canlı izle

EuroBasket 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Basketbol Takımı'mız, A Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. A Erkek Milli Takımımız ile Bulgaristan arasında oynanacak müsabaka öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BULGARİSTAN - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bulgaristan - Türkiye maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 17:15'de NTV'de canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI

4 Eylül Pazar:

20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı:

14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba:

14.30 Türkiye-İspanya

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'MIZ ADAY KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

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Bulgaristan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta?
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