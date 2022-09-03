EUROBASKET TÜRKİYE BULGARİSTAN 🏀| Bulgaristan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Türkiye basket maçı canlı izle

EuroBasket 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Basketbol Takımı'mız, A Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. A Erkek Milli Takımımız ile Bulgaristan arasında oynanacak müsabaka öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BULGARİSTAN - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bulgaristan - Türkiye maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 17:15'de NTV'de canlı yayınlanacak.
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MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI
4 Eylül Pazar:
20.00 Türkiye-Gürcistan
6 Eylül Salı:
14.30 Belçika-Türkiye
7 Eylül Çarşamba:
14.30 Türkiye-İspanya
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'MIZ ADAY KADROSU
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir