A Milli Erkek Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası için Gürcistan'da!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda yapacağı grup maçları için Gürcistan'a geldi.
Ay-yıldızlı kafileyi, Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay karşıladı.
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takım, 1 Eylül'de başlayacak şampiyonada A Grubu'nda Gürcistan, Karadağ, İspanya, Bulgaristan ve Belçika ile karşılaşacak.
A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer ve Yiğitcan Saybir yer alıyor.
Ay-yıldızlı takım, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.