EuroLeague 9. Hafta: Anadolu Efes ve Fenerbahçe maç takvimi! EuroLeague 2025-26 sezonunun 9. haftası, Türk basketbolu için stratejik öneme sahip. Her iki takım da bu dönemde saha avantajını kullanmak ve grupta üst sıralara tırmanmak istiyor. Her iki takım da grup aşamasında ivme yakalamak isteyen taraflar. Özellikle Fenerbahçe, kendi sahasında galibiyetle moral depolamak isterken; Anadolu Efes ise Milano gibi güçlü bir rakibi evinde ağırlamanın avantajını kullanmak isteyecek. Bu karşılaşmalar, "EuroLeague maç takvimi" aramalarında da sık geçiyor.
BASKETBOL AVRUPA LİGİ – 9. HAFTA PROGRAMI
5 Kasım Çarşamba
22.00 | Kızılyıldız – Panathinaikos
6 Kasım Perşembe
20.45 | Fenerbahçe Beko – LDLC ASVEL
21.00 | Dubai Basketbol – Hapoel IBI
22.30 | Baskonia – Virtus Bologna
23.00 | Paris Basketbol – Bayern Münih
23.00 | Maccabi Rapyd – Monaco
7 Kasım Cuma
20.30 | Anadolu Efes – EA7 Emporio Armani Milan
21.00 | Zalgiris – Valencia Basket
22.15 | Olympiakos – Partizan
22.30 | Barcelona – Real Madrid
