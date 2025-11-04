CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
EuroLeague 9. Hafta: Anadolu Efes ve Fenerbahçe maç takvimi!

EuroLeague 9. Hafta: Anadolu Efes ve Fenerbahçe maç takvimi!

EuroLeague 2025-26 normal sezonunun 9. haftası, 5 - 7 Kasım tarihlerinde oynanacak ve Türk kulüpleri için de kritik karşılaşmalar içeriyor. Ülkemizi temsil eden iki köklü ekip, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, bu haftada önemli mücadelelere çıkıyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 11:54
EuroLeague 9. Hafta: Anadolu Efes ve Fenerbahçe maç takvimi!

EuroLeague 9. Hafta: Anadolu Efes ve Fenerbahçe maç takvimi! EuroLeague 2025-26 sezonunun 9. haftası, Türk basketbolu için stratejik öneme sahip. Her iki takım da bu dönemde saha avantajını kullanmak ve grupta üst sıralara tırmanmak istiyor. Her iki takım da grup aşamasında ivme yakalamak isteyen taraflar. Özellikle Fenerbahçe, kendi sahasında galibiyetle moral depolamak isterken; Anadolu Efes ise Milano gibi güçlü bir rakibi evinde ağırlamanın avantajını kullanmak isteyecek. Bu karşılaşmalar, "EuroLeague maç takvimi" aramalarında da sık geçiyor.

BASKETBOL AVRUPA LİGİ – 9. HAFTA PROGRAMI

5 Kasım Çarşamba

22.00 | KızılyıldızPanathinaikos

6 Kasım Perşembe

20.45 | Fenerbahçe BekoLDLC ASVEL

21.00 | Dubai Basketbol – Hapoel IBI

22.30 | Baskonia – Virtus Bologna

23.00 | Paris BasketbolBayern Münih

23.00 | Maccabi Rapyd – Monaco

7 Kasım Cuma

20.30 | Anadolu Efes – EA7 Emporio Armani Milan

21.00 | Zalgiris – Valencia Basket

22.15 | Olympiakos – Partizan

22.30 | Barcelona – Real Madrid

EUROLEAGUE PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

