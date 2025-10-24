CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçına atanan hakemle ilgili açıklama yaptı

Galatasaray'dan ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçına atanan hakemle ilgili açıklama yaptı

Galatasaray Kulübü, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Çimsa ÇBK Mersin ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında oynanacak maça atanan hakem Turgut Işık ile ilgili açıklama yaptı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 22:34
Galatasaray'dan ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçına atanan hakemle ilgili açıklama yaptı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 Ekim Pazar günü oynanacak müsabakaya Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından atanan hakemlerden birinin Turgut Işık olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Turgut Işık, geçtiğimiz sezon kadın basketbol takımımızın oynadığı ve skor olarak son topa kadar başa baş geçen Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Çimsa ÇBK Mersin karşılaşmalarında görev yapmış, bu maçlarda verilen ve verilmemiş bazı kararlar maçların sonucuna doğrudan etki etmiştir. Her iki karşılaşmada da Galatasaray Çağdaş Faktoring tek top farkla mağlup olmuş, alınan bazı kararlar kulübümüz nezdinde ciddi bir adil yönetim endişesi yaratmıştır. Özellikle Çimsa ÇBK Mersin karşılaşmasında rakibimiz 25 kez serbest atış kullanırken takımımız sadece 1 kere çizgiye gitmiş, bu istatistik maçın dengesini açık şekilde etkilemiştir. Bu müsabakaların ardından kulübümüz, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Recep Ankaralı'ya yaşanan mağduriyetleri defalarca iletmiş olmasına karşın Recep Ankaralı eylem ve söylemleriyle, yaşananlarla ilgili önlem almak yerine bilinçli olduğuna inandığımız yanlış kararları meşrulaştırmaya gayret ederek tüm bu olayların ortağı haline gelmiştir."

"Yeni sezonun ilk haftasında yine aynı hakemin OGM Ormanspor maçımıza atanması ve şimdi Çimsa ÇBK Mersin deplasmanında tekrar aynı ismin görevlendirilmesi, kulübümüz açısından objektiflik ilkesine gölge düşürmüştür." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kuruluna ilettiğimiz resmi dilekçemizde söz konusu müsabakaya yapılan hakem atamasının gözden geçirilerek değiştirilmesini, talebimizin kabul edilmemesi durumunda ise birden fazla hakem değerlendiricisinin görevlendirilmesini talep ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Galatasaray Kulübü olarak Türk basketbolunun gelişimi ve itibarı adına adil, tarafsız ve güven veren bir yönetim anlayışının tesis edilmesini en önemli önceliğimiz olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda tüm paydaşları, emek ve yatırımın sahada eşit şartlarda karşılık bulması için ortak sorumluluk almaya davet ediyoruz."

