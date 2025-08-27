Letonya-Türkiye maçı CANLI İZLE (FIBA EuroBasket 2025)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası birinci maçında Türkiye, Letonya ile kozlarını paylaşıyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.

Ev sahibi Letonya'yı mağlup ederek önemli bir avantajın sahibi olmayı amaçlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Avrupa Şampiyonası'nda ilerlemenin hesaplarını yapıyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Letonya-Türkiye maçı TSİ 18.00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.