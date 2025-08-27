Letonya-Türkiye maçı CANLI İZLE (FIBA EuroBasket 2025)

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası birinci maçında Türkiye, Letonya ile kozlarını paylaşıyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.
Ev sahibi Letonya'yı mağlup ederek önemli bir avantajın sahibi olmayı amaçlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Avrupa Şampiyonası'nda ilerlemenin hesaplarını yapıyor.
Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
LETONYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Letonya-Türkiye maçı TSİ 18.00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.