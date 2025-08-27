CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Letonya-Türkiye maçı CANLI İZLE (FIBA EuroBasket 2025)

Letonya-Türkiye maçı CANLI İZLE (FIBA EuroBasket 2025)

FIBA EuroBasket 2025'te heyecan başladı. Dev turnuvada 12 Dev Adam ilk maçında Letonya ile kozlarını paylaşıyor. Millilerin tek hedefli bu mücadeleden galibiyet ile ayrılmak. Letonya-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 17:51
Letonya-Türkiye maçı CANLI İZLE (FIBA EuroBasket 2025)

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası birinci maçında Türkiye, Letonya ile kozlarını paylaşıyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.

Ev sahibi Letonya'yı mağlup ederek önemli bir avantajın sahibi olmayı amaçlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Avrupa Şampiyonası'nda ilerlemenin hesaplarını yapıyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

LETONYA-TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Letonya-Türkiye maçı TSİ 18.00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

