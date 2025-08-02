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Haberler Basketbol Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | EuroBasket U18

Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | EuroBasket U18

FIBA U18 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, güçlü rakibi Sırbistan ile yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Genç millilerimizin mücadelesi için yayın saati, kanal bilgisi ve maç detayları merak ediliyor ve basketbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 10:25
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Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | EuroBasket U18

EuroBasket U18 Takım'ımız, FIBA U18 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Genç ay-yıldızlılar Santa Cruz de Tenerife'de oynanacak bu zorlu maçta galibiyet alarak finale yükselmeyi hedefliyor. Peki, Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan - Türkiye yarı final maçı, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma, FIBA'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

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