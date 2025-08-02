Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | EuroBasket U18

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EuroBasket U18 Takım'ımız, FIBA U18 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Genç ay-yıldızlılar Santa Cruz de Tenerife'de oynanacak bu zorlu maçta galibiyet alarak finale yükselmeyi hedefliyor. Peki, Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan - Türkiye yarı final maçı, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma, FIBA'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE