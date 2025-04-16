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Haberler Basketbol Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?🏀Kadınlar Basketbol play-off final maçı

Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?🏀Kadınlar Basketbol play-off final maçı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda Çimsa Çukurova Basketbol Kulübü Mersin'i konuk edecek. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta? Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final maçı hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 11:17
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Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?🏀Kadınlar Basketbol play-off final maçı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin ile kozlarını paylaşacak. Normal sezonu zirvede tamamlayan sarı-lacivertliler sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken sezonu 17 puanla 2. sırada tamamlayan ÇBK Mersin de bu maçı alarak final serisine galibiyetle başlamak istiyor. Peki Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE OPET - ÇBK MERSİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin maçı 16 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉FENERBAHÇE OPET - ÇBK MERSİN MAÇI CANLI İZLE👈

Normal sezonu 22 maçta 18 galibiyetle zirvede tamamlayan Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde Melikgazi Kayseri Basketbol'u yarı finalde Beşiktaş'ı 2-0'lık serilerle geçti.

Normal sezonu 17 galibiyetle ikinci sırada noktalayan Çukurova Basketbol Kulübü Mersin ise çeyrek finalde Nesibe Aydın'ı yarı finalde Galatasaray'ı saf dışı bıraktı.

Fenerbahçe Opet, Çukurova Basketbol Kulübü Mersin ile normal sezonun ilk devresinde oynadığı maçı 82-69 kazanırken, ikinci devre maçından 72-66 mağlup ayrılmıştı.

5 maç üzerinden oynanacak final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek.

Serinin ikinci maçı 18 Nisan Cuma günü Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda, üçüncü maçı ise 20 Nisan Pazar günü Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

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