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Haberler Basketbol Anadolu Efes PJ Dozier'i kadrosuna kattı

Anadolu Efes PJ Dozier'i kadrosuna kattı

Anadolu Efes, Amerikalı basketbolcu PJ Dozier ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 19:56
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Anadolu Efes PJ Dozier'i kadrosuna kattı

Anadolu Efes, Amerikalı basketbolcu PJ Dozier ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, resmi açıklamasında 26 yaşındaki Dozier ile yapılan anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olduğunu belirtti.

Anadolu Efes'in kadrosuna katılan Dozier, özellikle savunma ve top yönlendirme konusundaki yetenekleriyle tanınıyor. Takımın hedefleri doğrultusunda önemli bir rol üstlenmesi beklenen oyuncu, geçtiğimiz sene EuroLeague ekiplerinden Partizan'ın ve NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves'un formalarını terletmişti.

İşte Anadolu Efes'in açıklaması...

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